Агентство США по международному развитию USAID еще в октябре 2019 года поднимало вопрос функционирования балансирующего рынка и предупреждало о возможных манипуляциях в этом сегменте.
Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщила член НКРЭКУ Елена Антонова.
"USAID затрагивала вопросы функционирования балансирующего рынка и уровней кэпов (price cap-прим. на нем еще с октября 2019-го, настаивая на том, чтобы этот коридор изменился. Но время принятия решений имеет значение. То есть каждый месяц, неделя отсутствия такого решения влияла на накопление долгов", - отметила член регулятора.
Несовершенство правил работы балансирующего рынка уже в декабре 2019 года привели к манипуляциям и возникновению масштабных схем «торговли воздухом».
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"О существовании манипулятивных схем на рынке я узнала впервые от внешних консультантов, которые сложили полный «пазл» из действий трейдеров во всех сегментах – от РДН до балансирующего рынка. Работа внутри Комиссии не была построена таким образом, чтобы проводить детальные внутренние обсуждения по поводу этих ситуаций», - отметила Антонова.
При этом также процедура подготовки решений НКРЭКУ для устранения этих проблем не была совершенной.
«О решения, направленные на исправление этих ситуаций, я в основном узнавала уже с повестки дня или непосредственно накануне его формирования», - добавила член НКРЭКУ.
Напомним, летом 2020 года АМКУ официально обвинил НКРЭКУ в утверждении несовершенных правилах рынка, допускающих разного рода манипуляции на энергорынке.
Этому решению предшествовали многочисленные журналистские расследования, в частности издание «Радио Свобода», о схемах «торговли воздухом».
Ответственность за манипуляции на энергорынке, в частности за схему «торговли воздухом», лежит на руководстве НКРЭКУ, заявили во Временной следственной комиссии Верховной рады, которая занимается расследованием причин кризиса в энергетике.
Напомним, что ответственность за убытки государственных энергокомпаний лежит на НКРЭКУ – ВСК.
Как сообщала Politeka, состав НКРЭКУ должен быть немедленно перезагружен-депутат»Слуги народа".
Также Politeka писала, что чрезмерное вмешательство НКРЭКУ стало ключевой проблемой для рынка электроэнергии-экспертный совет Минэнерго.