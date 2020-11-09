Агентство США по международному развитию USAID еще в октябре 2019 года поднимало вопрос функционирования балансирующего рынка и предупреждало о возможных манипуляциях в этом сегменте.

Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» сообщила член НКРЭКУ Елена Антонова.

"USAID затрагивала вопросы функционирования балансирующего рынка и уровней кэпов (price cap-прим. на нем еще с октября 2019-го, настаивая на том, чтобы этот коридор изменился. Но время принятия решений имеет значение. То есть каждый месяц, неделя отсутствия такого решения влияла на накопление долгов", - отметила член регулятора.

Несовершенство правил работы балансирующего рынка уже в декабре 2019 года привели к манипуляциям и возникновению масштабных схем «торговли воздухом».

"О существовании манипулятивных схем на рынке я узнала впервые от внешних консультантов, которые сложили полный «пазл» из действий трейдеров во всех сегментах – от РДН до балансирующего рынка. Работа внутри Комиссии не была построена таким образом, чтобы проводить детальные внутренние обсуждения по поводу этих ситуаций», - отметила Антонова.

При этом также процедура подготовки решений НКРЭКУ для устранения этих проблем не была совершенной.

«О решения, направленные на исправление этих ситуаций, я в основном узнавала уже с повестки дня или непосредственно накануне его формирования», - добавила член НКРЭКУ.

Напомним, летом 2020 года АМКУ официально обвинил НКРЭКУ в утверждении несовершенных правилах рынка, допускающих разного рода манипуляции на энергорынке.

Этому решению предшествовали многочисленные журналистские расследования, в частности издание «Радио Свобода», о схемах «торговли воздухом».

Ответственность за манипуляции на энергорынке, в частности за схему «торговли воздухом», лежит на руководстве НКРЭКУ, заявили во Временной следственной комиссии Верховной рады, которая занимается расследованием причин кризиса в энергетике.

Напомним, что ответственность за убытки государственных энергокомпаний лежит на НКРЭКУ – ВСК.

Как сообщала Politeka, состав НКРЭКУ должен быть немедленно перезагружен-депутат»Слуги народа".

Также Politeka писала, что чрезмерное вмешательство НКРЭКУ стало ключевой проблемой для рынка электроэнергии-экспертный совет Минэнерго.