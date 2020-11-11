Распространенная в СМИ информация, которая «ценой ДТЭК» ошибочно определяет обобщенные данные ГП «Оператор рынка» для сегмента «Рынок на сутки вперед» (РДН) в Бурштынском энергоострове манипуляцией

Об этом сообщили в ДТЭК.

Так, 10 ноября в СМИ появилась информация о том, что ДТЭК выставил рекордную цену на электроэнергию в Бурштынском энергоострове. Эта информация, по утверждению ДТЭК, является недостоверной и является грубой манипуляцией.

«10 ноября 2020 года Оператором рынка зафиксирована цена электроэнергии в Бурштынском энергоострове – 1980,96 грн за Мвтч. Такой высокий уровень цены обусловлен закрытием дневной зоны по прайс-кепам, что составляют 2048 грн/Мвтч. Во время торговой сессии 10 ноября 2020 года средняя цена заявки Бурштынской ТЭС не превышала 1600 грн/Мвтч. Таким образом энергоблоки Бурштынской ТЭС не были ценообразующими. Следовательно, самые высокие акцептованные ценовые заявки были сформированы либо другими производителями, работающими в энергоострове, либо импортерами электроэнергии», – отмечают в компании.

Поставщиками электроэнергии в Бурштынском энергоострове кроме Бурштынской ТЭС является Калушская ТЭЦ, Теребле-Рицкая ГЭС и импортеры электроэнергии из Словакии, Венгрии и Румынии.

В ДТЭК отмечают, что доля импортеров в продаже электроэнергии на РДН в Бурштынском энергоострове в течение 2020 года достигала 80% в зависимости от цен и спроса на электроэнергию.

«Импорт электроэнергии из ЕС стал гораздо больше влиять на ценообразование в Бурштынском энергоострове именно после запуска новой модели рынка и открытия свободного импорта из Европы. Среди факторов, которые могли повлиять на рост цены на территории Бурштынского энергоострове 10 ноября, был рост цены на электроэнергию на смежных рынках в странах ЕС. Для примера, в этот день цена электроэнергии в Венгрии и Словакии достигала 72 евро/Мвтч», - резюмировали в энергокомпании.

Напомним, в 2020 году ДТЭК инвестирует почти 190 млн гривен в развитие энергоинфраструктуры районов вокруг Киева

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