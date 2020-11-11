Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook. Приводим слова автора без комментариев

Сегодня провели встречу с и. о. председателя Государственной таможенной службы Евгением Ендисом.

Об этом со ссылкой на пост Малеваного пишет Знай.юа.

Обсудили несколько важных вопросов, в частности – сотрудничество Государственная экологическая инспекция Украины и Государственная таможенная служба Украины в части обмена информацией о перевозке через границу масел и опасных отходов.

Так, проверка соответствия ввоза через таможенный контроль и использование масел на территории Украины должна подтверждаться экспертизой ДЭИ относительно проведенной утилизации. Но для этого инспекции необходимо владеть информацией об объемах их ввоза, поскольку предприятие может поставить, скажем, 20 тонн масла, а утилизировать 5 тонн.

Такое взаимодействие даст возможность противодействовать незаконному уничтожению и сжиганию масел на предприятиях, что на сегодняшний день является проблемой для экологии в рамках всего государства.

Поэтому в течение нескольких дней совместно проработаем порядок взаимодействия и информационного обмена относительно отработанных масел. Документ будет предусматривать обязательное предоставление ГМС данных об объеме ввезенных на территорию Украины смазочных материалов, а деи – информации о результатах осуществленных проверок.

Кроме того, совместно с ГМС ДЭИ осуществляет второй этап радиологического контроля транспорта и грузов, которые проходят государственную границу. В случае обнаружения на таможне багажа с превышением показателей радиоактивного излучения, вызывается инспектор, который занимается поиском источников радиации.

Сейчас специалисты ДЭИ и ГМС совместно работают над нормативно-правовыми изменениями для более эффективной и слаженной работы в этой сфере.