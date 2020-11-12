Временная следственная комиссия Верховной рады по вопросам кризиса в энергетике обратилась с заявлением к Госбюро расследований и Национальному антикоррупционному бюро с требованием открыть уголовное производство по факту коррупции и злоупотреблений председателя НКРЭКу Валерия Тарасюка.

Об этом во время пресс-конференции 11 ноября в «Интерфакс-Украина» сообщил председатель ВСК, нардеп Валентин Наливайченко.

"Ждем и самого господина Тарасюка, и членов НКРЭКУ, которые незаконно назначены, которые злоупотребляли и обогащались во власти. Первое, где мы их ждем, - это на допросе в ГБР. Такое заявление нами официально подано об уголовном правонарушении этих государственных служащих 27 октября этого года", - сообщил бывший глава СБУ.

Кроме того члены ВСК обратились в Шевченковский районный суд Киева с требованием к правоохранительным органам безотлагательно начать следственные действия по факту махинаций Тарасюка и членов НКРЭКУ на энергорынке.

«Второе место, где мы их ждем, Шевченковский районный суд, куда мы подали официальный иск 6 ноября этого года. Тоже эти чиновники будут там отвечать. То есть, им будет чем заниматься сейчас», - добавил Наливайченко.

Нардеп отметил, что собранных ВСК данных о злоупотреблениях председателя комиссии Тарасюка и его сообщников достаточно для привлечения его к ответственности.

«Доказательства, конкретные фирмы, конкретное обогащение чиновников от энергетики получат обязательно правовое наказание и выводы. А, по сути, мы считаем, должны быть наказания и судебные приговоры в Высшем антикоррупционном суде», - подытожил Наливайченко.

Напомним, действующий состав НКРЭКУ был назначен президентом Владимиром Зеленским в октябре 2019 г декабре того же года на энергорынке начался кризис, который до марта 2020 года стал крупнейшим за всю историю независимой Украины.

Подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор возложил Антимонопольный комитет Украины, заставив комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

По данным временной следственной комиссии парламента, которая была создана весной 2020 года для выяснения причин кризиса, ответственность за него лежит на НКРЭКУ.

Также ВСК установила наличие у главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка семейного энергетического бизнеса. По данным бывшего главы СБУ, народного депутата Валентина Наливайченко, компания родного брата Тарасюка ООО «Эф энд ЭМ Украина» после его назначения главой НКРЭКУ активизировала деятельность на рынке электроэнергии, стала контрагентом государственных предприятий «Оператор Рынка» и НЭК «Укрэнерго» и получила право торговать электроэнергией в ежедневном режиме.

После публикации этих данных, НКРЭКУ досрочно и без допуска прессы аннулировала лицензию «Эф энд Эм Украина» на поставку электроэнергии. Впоследствии НКРЭКУ аннулировала аналогичную лицензию другой компании Тарасюка «Трест Киевэлектромонтаж», которая получала миллионные подряды от КП «Киевсвет».

8 октября НАПКА на основании обнародованных ВСК данных начала антикоррупционную проверку Тарасюка из-за имеющегося у него конфликта интересов, а Окружной админсуд открыл дело о его увольнении.

Напомним, манипуляции на энергорынке продолжаются на глазах у НКРЭКУ – "Донбассэнерго".

Как сообщала Politeka, кризис с нелегитимностью НКРЭКУ решит лишь перезапуск состава комиссии-депутат "Слуги народа".

Также Politeka писала, что бизнес не поддерживает неевропейских инициатив НКРЭКУ по экспорту электроэнергии-ЕВА.