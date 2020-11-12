Если власть не решит проблему задолженности перед инвесторами в «зеленую» энергетику, они будут обходить Украину стороной.

Об этом заявила советник юридической компании EQUITY Оксана Варакина.

По словам юриста, в случае если украинская власть не сумеет выполнить свои обязательства перед инвесторами в отрасль альтернативной энергетики, они обратятся в международный арбитраж, что станет самым худшим сценарием для Украины.

«Надеюсь, что и Украина, и инвесторы найдут какой-то консенсус, чтобы не доводить эти дела до инвестиционных арбитражей, потому что это будет болезненно для обеих сторон», - сказала Варакина.

Она отметила, что уже сейчас правительства других стран рекомендуют своим бизнесменам не инвестировать в Украину из-за невыполнения государством своих обязательств перед инвесторами. А также подчеркнула, что в случае их обращения в международный арбитраж вероятность проигрыша Украины высока, и страна будет вынуждена выплачивать большие компенсации инвесторам.

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«Я надеюсь, что украинский подход будет в том, чтобы не идти по пути международного арбитража инвестиционного арбитража, а договориться еще на берегу. Потому что уже сейчас Норвегия постепенно начала заявлять в том, что не рекомендует инвесторам инвестировать в Украину. Это будет более глобальная проблема, если Украина доведет это до реальных дел», - объяснила Варакина.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% уже с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го.
Закон предусматривает, что 20% производимой зеленой электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета, а также долги могут погашаться путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 90% от нужной суммы за "зеленую" электроэнергию, за 20 дней октября – всего 7%. Одновременно сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

зеленая энергетика, альтернативная энергия, электроэнергия

4 ноября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. Законопроект был передан для подготовки ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства относительно погашения долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

зеленая энергетика, зеленые тарифы

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину через созданный властью финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.

Напомним, что президент и Кабмин должны немедленно решить проблему долгов перед «зелеными» инвесторами – Ляшко.

Как сообщала Politeka, Кабмин отстранился от финансовых обязательств перед производителями «зеленой» энергии – инвестор.

Также Politeka писала, что инвестняни из НКРЭКУ подготовили новогодний подарок для промышленности: цена на электроэнергию взлетит вдвое.