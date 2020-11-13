Вместо поддержки от государства во время кризиса, украинцы дополнительно заплатят из собственных карманов 6 млрд грн из-за повышения тарифа на передачу электроэнергии

Об этом написал народный депутат Украины Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

"Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк планирует еще раз повысить тарифы на передачу электричества для бизнеса. В этом году тариф поднимется уже вдвое. Наверное, это еще одна большая реформа со стороны Зеленского о поддержке бизнеса. Представьте, карантин, падение производства, падение спроса, во всем мире государства поддерживают бизнес, дают кредиты, снижают налоги и тому подобное. В Украине? Повышают тарифы в 2 раза", - написал Гончаренко.

По его словам, повышение тарифа на передачу электроэнергии почувствует каждый украинец, который будет покупать произведенные бизнесом товары и услуги, ведь стоимость тока будет заложена в их себестоимость. По подсчетам депутата, общая сумма дополнительных расходов из-за подорожания электроэнергии составит 6 млр грн.

"Что означает такое повышение? Для промышленности-что они заплатят на 6 миллиардов больше света. А значит, мы с вами тоже станем беднее на 6 миллиардов, ведь именно мы заплатим за товары с новой ценой. То есть, привет инфляция и дорогой доллар», - подытожил Гончаренко и обратился в своем сообщении к президенту Владимиру Зеленскому: «каждое ваше решение приносит огромные потери для каждого украинца».

Как известно, план ротации членов Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердил президент.

Для расчета с долгами перед «зеленой» генерацией НКРЭКУ с 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

Промышленники и бизнес выступают против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, роста безработицы и падения экономики. А председатель Комитета экономистов Андрей Новак заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию по удорожанию всех товаров и услуг.

Напомним, нынешний состав НКРЭКУ занимается саботажем и вредительством

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