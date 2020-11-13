Министр экономического развития и сельского хозяйства назначил Андрея Власенко, которого уволили с ГП «Укрликтравы» за ненадлежащее исполнение обязанностей, заместителем председателя правления Государственной проводольчо-зерновой корпорации. Об этом сообщает «Слово и дело» со ссылкой на копию приказа Минэкономики от 6 ноября.

Андрею Власенко на должности исполняющего обязанности заместителя председателя правления убыточного акционерного общества "ГПЗКУ" назначили должностной оклад в размере 229 853 гривны. Кроме должностного оклада министр Игорь Петрашко предписывает выплачивать Власенко премии по итогам работы за квартал, год и за выполнение дифференцированных показателей.

Кроме того, за подписью Игоря Петрашко вышло два приказа - о назначении Андрея Власенко на должность в ГПЗКУ и отдельно о сумме его должностного оклада. Оба приказа изданы одним числом и имеют одинаковые номера 206-п, Что может свидетельствовать о служебном подлоге (ст. 366 УКУ).

Напомним, народные депутаты Александр Дубинский и Ярослав Железняк накануне заявляли, что Юлия Тимошенко согласилась дать голоса своей фракции за бюджет при условии назначения Власенко на должность главы ГПЗКУ.

По словам нардепа от «Слуги народа» Андрея Клочко, во время назначения Власенко была нарушена процедура: не была подана декларация и проведена спецпроверка. Кроме того, в отношении Власенко есть уголовное производство со времен работы в ГП «Укрликтравы», откуда его уволили. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Власенко является действующим заместителем (как следует из документа, только с 6 ноября) и поэтому проверка не нужна.

Отметим, из "Укрликтравы" Власенко уволили из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей и неудовлетворительного финансово-хозяйственного состояния предприятия. 26 октября на сайте Министерства экономики было соответствующее сообщение, но после назначения Власенко в ГПЗКУ оно было удалено.

Как сообщалось ранее, 26 октября этого года Минэкономики публиковало у себя на сайте новость о том, что Власенко уволен с предыдущей работы из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей и миллионных налоговых долгов госпредприятия, которое он возглавлял. Однако позже это сообщение было удалено с сайта.