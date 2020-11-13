Властям придется убрать льготы по тарифам на электроэнергию для населения, чтобы решить проблему недостатка средств на энергорынке, которое привело к убыточности государственных энергокомпаний вследствие непрофессиональной работы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)

Об этом говорится в материале «Обозревателя».

По информации издания, в нынешнем году Нацкомиссия по энергетике вдвое хочет повысить тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго", который платят предприятия, и такое решение принято, чтобы покрыть почти 29 миллиардов гривен убытка компании.

«Обозреватель» напомнил, что НКРЭКУ возложила на компанию «Укрэнерго» обязательство быть донором ГП "Гарантированный покупатель", который в свою очередь заведомо убыточен в работе с «Энергоатомом», «Укргидроэнерго» и производителями зеленой электроэнергии.

«Необходимость финансовых вливаний в «Гарантированного покупателя» приводит к тому, что НКРЭКУ периодически повышает тариф на передачу электроэнергии, чтобы у "Укрэнерго" было больше денег», - говорится в материале.

Негатив от такого решения получает бизнес – он теряет конкурентоспособность из-за высоких тарифов и, как следствие, вынужден сокращать своих сотрудников, чтобы выжить.

По мнению опрошенных изданием экспертов, вина за задолженность на энергорынке полностью лежит на регуляторе. Так, председатель экспертного совета Министерстве энергетики Сергей Чех считает, что НКРЭКУ чрезмерно увлеклась административным, или ручным, управлением на рынке, что дестабилизировало ситуацию.

Как отмечается, НКРЭКУ никак не решило вопрос перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии, когда предприятия переплачивают за электроэнергию, чтобы за нее дешевле платило население.

По оценке автора материала, тарифы на электроэнергию для бизнеса и населения и дальше будут повышаться.

«Простого выхода из финансового кризиса на рынке электроэнергии нет. Чтобы спасти от банкротства «Энергоатом», «Укрэнерго» и не уронить промышленность властям рано или поздно придется идти на повышение тарифов для населения. Но будет это сделано в плановом режиме или аврально из-за банкротства государственных предприятий энергосектора и полной остановки бизнеса – покажет время», - отмечает «Обозреватель».

Напомним, тарифы на электроэнергию последний раз повышались 1 марта 2017 года. С того момента население платит 90 коп за кВт за первые 100 кВт, а все что свыше – 1,68 грн за кВт-ч.