Повышение тарифа на передачу тока приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

Как передает Цензор.нет, об этом написал экономист Борис Кушнирук в колонке на Liga.net.

"В случае запланированного увеличения еще на 30% за год тариф на передачу тока вырастет более чем вдвое. Вдвое увеличивается тариф, который ведет к удорожанию электроэнергии в условиях, когда за три квартала этого года по сравнению с прошлым промышленное производство сократилось на 7%; ВВП по оценке Минэкономики снизился на 5,5%; экспорт за январь-август уменьшился на 6,6%, или на 2,4 млрд долл .; убытки промышленных предприятия за первое полугодие составили 72,4млрд грн", - написал Кушнирук.

По его словам, сейчас власть выбрала худшее время для введения дополнительного тарифного обременения экономики. Рост тарифа на передачу электроэнергии, по его оценке, будет способствовать дальнейшему падению ВВП, промпроизводства и экспорта, ведь отечественная промышленность потеряет конкурентоспособность из-за увеличения себестоимости выработки продукции и услуг.

"С понятными последствиями - сокращение рабочих, уменьшение зарплат, снижение отчислений в госбюджет. Которое ведет к углублению экономического кризиса - за 9 месяцев 2020 капитальные расходы бюджета выполнены лишь на 40% от годового плана ", - отметил Кушнирук.

Он также отметил, что вследствие увеличения стоимости тока пострадает не только бизнес, но и население, которое будет покупать его продукцию по повышенным ценам.

"Расходы на электроэнергию - далеко не последняя составляющая в себестоимости любой продукции и услуг. Из-за повышения тарифа на передачу электроэнергии у производителей не будет другого выхода, чем перевести увеличение стоимости тока в цены своей продукции. Подорожает ток - вырастут все цены, в том числе на продовольственные товары", - считает Кушнирук.

И подчеркивает: инфляция уже ускорилась - в октябре потребительские цены выросли на 1%, и она будет расти и дальше, если решение НКРЭКУ о повышении тарифа на передачу тока будет утверждено.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на передачу электроэнергии с декабря 2020 году на 30% - с 240,23 грн / МВт-час до 312,76 грн / МВт-час.

Ранее экономический эксперт Андрей Новак заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию по удорожанию всех товаров и услуг.

В то же время гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак считает, что после повышения тарифа на электроэнергию в Украине подорожает проезд в городском электротранспорте и железной дорогой. А президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы падению экономики.