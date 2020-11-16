Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к росту цены на ток для промышленности, хотя на сегодня она и так значительно выше, чем в Европе

Об этом заявил директор Департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон 112 канала.

По словам эксперта, уже сейчас цена на электроэнергию в Украине для промышленности существенно выше, чем в странах Европы – если, например, с ценами в Польше они сравнимы, то в Словакии, Норвегии, Швеции цены значительно ниже, чем у нас. Очередное увеличение тарифа на передачу тока приведет, по его подсчетам, к росту цен и электроэнергию для промышленных предприятий на 3-5%, что негативно повлияет на их конкурентоспособность.

"Фактор повышение повлияет на конкурентоспособность производителей, особенно тех, кто очень зависит от потребления электроэнергии: металлурги, шахтеры, строительная, стекольная отрасли, частично транспорт. Повышение цен может привести к еще большему замедлению роста отрасли стройматериалов, которая до пандемии активно развивалась. Из-за роста себестоимости импортные аналоги стройматериалов могут оказаться дешевле отечественных», - рассказал Саливон.

Он также отметил, что с учетом роста цен на транспорт, других важных составляющих через некоторое время необходимость в повышении цен на свою продукцию почувствуют и производители продуктов питания, изделий легкой промышленности.

Как известно, для расчета с долгами перед «зеленой» генерацией НКРЭКУ с 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.

Ранее президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что инициатива НКРЭКУ в очередной раз повысить тарифы на передачу электроэнергии может добить промышленность.

В то же время глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на передачу тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.