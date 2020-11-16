Послы иностранных государств требуют от Украины выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику, в котором указан четкий график погашения накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также обязанность государства закладывать в государственном бюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства зеленой энергии.

Об этом говорится в обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю послов 11 стран, в том числе Великобритании, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Турции, Дании, Бельгии, Южной Кореи, пишет "Цензор".

Как отмечается, подписание правительством Меморандума о взаимопонимании с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики стало важным шагом в поиске выхода из кризиса в отрасли - инвесторы добровольно согласились на снижение "зеленого" тарифа, а власть обязалась погасить долги перед производителями электроэнергии из альтернативных источников.

Меморандум стал основой для принятия парламентом закона № 810 от 21 июля 2020 года, который, в свою очередь, предусматривал сокращение "зеленого" тарифа начиная с 1 августа 2020 года. Ожидалось, что Закон № 810 восстановит платежную дисциплину со стороны "Гарантированного покупателя" (ГП), в частности, путем разблокирования дополнительных источников финансирования для ГП, таких 20% софинансирования платежей по "зеленому" тарифу из государственного бюджета и выпуска государственных облигаций для погашения накопленного долга ГП перед производителями возобновляемой энергии.

"Мы очень обеспокоены тем, что Гарантированный покупатель до сих пор не выполняет своих обязательств восстановить полные и своевременные платежи производителям возобновляемых источников энергии и начать погашение накопленного долга ГП до конца 2020 года. Это является нарушением соглашения согласно меморандуму", - отмечается в обращении.

Послы напомнили, что власть не выполняет свои обязательства. По их мнению, это негативно повлияет на деловой и инвестиционный климат Украины.

"Украине будет трудно достичь цели по возобновляемым источникам энергии, определенной Энергетической стратегией Украины и международными обязательствами Украины в рамках Парижского климатического соглашения, если инвесторы не могут полагаться на законодательную базу Украины и решимость правительства выполнять свои обязательства", - отметили послы.

"Мы ожидаем от Вас, что Украина выполнит свои обязательства по восстановлению благоприятных и стабильных условий для инвесторов в секторе возобновляемых источников энергии. Это послужит укреплению доверия инвесторов к Украине ", - добавили послы.

Как сообщалось, в июле крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 миллиарда грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

4 ноября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. Законопроект был передан для подготовки ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властями финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.Источник: https://censor.net/ru/n3231293