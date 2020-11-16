Повышение тарифа на передачу электроэнергии до 309,8 грн/МВт*ч в 2021 году серьезно ударит по бизнесу и значительно ухудшит макроэкономическую ситуацию в Украине.

Оно приведет к необоснованному росту затрат отечественной металлургии более чем на 0,8 млрд грн. А это является критическим для отрасли, ведь только за первое полугодие 2020 года убыток промышленных предприятий составил 40 млрд грн. Об этом говорится в открытом письме Ассоциации «Укрметаллургпром» до Председателя Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Между тем тариф можно не только не повышать, а даже снизить – если ликвидировать коррупционные схемы на энергорынке, говорится в письме. «В момент внедрения «зеленого» тарифа гарантии производителям энергии из возобновляемых источников предоставляло государство. Поэтому именно она и должна платить по «зеленому» тарифу», - указывают промышленники.

Так, согласно Закону № 810-IX, Кабмин должен погасить задолженность ГП «Гарантированный покупатель» «зеленой» генерацией путем оформления облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) со сроком обращения пять лет. Так государство должно возместить ГП «Гарантированный покупатель» 22,4 млрд грн. Кроме этого, КМУ должен предусмотреть в бюджете расходы на финансовую поддержку гарантированного покупателя для оплаты «зеленой» энергии в объеме не менее 20% выработки, что составит 13,9 млрд. "такой объем государственной помощи даст возможность снизить тариф на передачу электроэнергии до 155,40 грн/МВт*ч», - указывают промышленники в своем письме.

Вместе с тем, необходимо ликвидировать схемы, действующие на рынке электроэнергии. Это позволит ГП "Гарантированный покупатель" получать дополнительно миллиарды гривен, отмечается в письме.

Именно поэтому промышленники обратились к НКРЕКП с просьбой опубликовать детализированный баланс ГП «Гарантированный покупатель» на 2021 год, где содержался бы валовая прибыль от реализации э/э, покупаемой по льготному тарифу Энергоатом и Укргидроэнерго на всех сегментах рынка, прогноз цен на каждом из сегментов рынка, а также расчет средств, необходимых для финансирования льготных тарифов для населения. Отдельно отправить расчет влияния на валовую прибыль ГП «Гарантированный покупатель», который повлекут предложенные промышленниками инициативы, и принять для обсуждения расчет тарифа на передачу электроэнергии в 2021 году на уровне не выше 155,40 грн/МВт*час.

Напомним, для расчета с долгами перед «зеленой» генерацией НКРЕКП с 1 декабря повысила тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%. Таким образом, за 2020 год тариф вырастет вдвое.

Директор Департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что цена на ток для промышленности уже сегодня значительно выше, чем в Европе. А председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак подчеркнул, что повышение тарифа запустит цепную реакцию повышения цен абсолютно на все товары и услуги в Украине.

В свою очередь президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков ранее предостерегал, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы и падению экономики.