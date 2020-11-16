Для разрешения финансовых проблем компания «Укрэнерго», которая за 9 месяцев 2020 года получила 28,6 млрд грн убытка, просит власти Украины предоставить ей государственные гарантии на получение кредитов.

Об этом сообщил руководитель подразделения поддержки участников рынка НЭК «Укрэнерго» Александр Симоненко.

По его словам, для финансовой стабилизации компании «Укрэнерго» и решения проблемы задолженности на рынке электроэнергии, компания нуждается в кредитах, которые можно получить лишь под госгарантии.

«НЭК «Укрэнерго» продолжает, мы не останавливаемся по работе с банками. Мы проводим постоянные консультации. Буквально на прошлой неделе работали уже над заявкой в «Ощадбанк». Были там уточнения и дополнение. То есть, банки запрашивают дополнительные какие-то гарантии, дополнительные какие-то условия», – сообщил Симоненко.

Как сообщалось, инвесторы в "зеленую" энергетику Украины призвали Верховную Раду внести изменения в закон о госбюджете на 2020 год и предоставить государственные гарантии компании НЭК "Укрэнерго", чтобы она могла получить кредиты, и это улучшит ситуацию с накопленными долгами на рынке электроэнергии.

Согласно позиции инвесторов, государственные гарантии являются условием предоставления кредитов "Укрэнерго" не только международными финансовыми учреждениями, но и государственными банками, о чем неоднократно отмечалось на рабочих группах при Минэнерго и на заседаниях антикризисного энергетического штаба.

Как отметила народный депутат фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер, кризис в энергетике очень наглядно продемонстрировал финансовые результаты системного оператора энергосистемы – НЭК "Укрэнерго". Убыток компании за 9 месяцев составил 28,6 миллиарда гривен.

Напомним, основная причина накопления убытка "Укрэнерго" – в тарифе на услуги по передаче электрической энергии, за счет которого финансируется ПСО, заложена лишь четверть необходимой для этого суммы – 8,6 млрд грн из необходимых на выполнение спецобязательств 33,3 млрд грн, говорят в в компании.

Ведущие ассоциации ВИЭ заявляют, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международному арбитражу против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.