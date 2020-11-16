Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала проект приказа, которым Мининфраструктуры собиралось сократить срок эксплуатации грузовых вагонов. Как сказано в решении ГРС, «проект приказа разработан без соблюдения ключевых принципов государственной регуляторной политики: целесообразности, адекватности, эффективности, сбалансированности, прозрачности и учета общественного мнения».

Так, после изучения проекта приказа Мининфраструктуры, специалисты ГРС пришли к выводу, что «он разработан по формально-декларативным принципом», и не содержит всей необходимой информации, которая определена законом. Так, в частности, в проекте Мининфраструктуры отсутствуют аргументация и факты, свидетельствующие о наличии проблемы с грузовыми вагонами в Украине. А соответственно - нет оснований для государственного регулирования.

К тому же, предлагая сократить срок эксплуатации грузовых вагонов, Мининфраструктуры не сформулировало, каким должен быть результат. То есть, в приказе нет качественных, количественных и временных показателей того, каким станет рынок после того, как процесс регулирования завершится. К тому же, из проекта неясно, из каких источников взяли данные относительно того, насколько масштабно сокращение парка грузовых вагонов повлияет на бизнес-среду в Украине.

Между тем в своем приказе ГРС приводит расчеты представителей бизнеса, согласно которым, в случае сокращения сроков эксплуатации вагонов, к 2028 году парк сократится на 39%, а списано будет более 67 тысяч вагонов. Для замещения такого количества вагонов нужно около 93 млрд грн, а тем временем на рынке может возникнуть дефицит подвижного состава, который негативно повлияет на объемы промышленного производства и повысит тарифы на аренду вагонов.

В то же время, как свидетельствует ГРС, согласно мировому опыту, в отдельных странах вообще нет ограничений по сроку эксплуатации вагонов, а другие ориентируются на максимальный жизненный цикл вагона сроком в 50 лет с возможностью продления срока службы.

Напомним, Мининфраструктуры опубликовало проект приказа, которым предлагает запретить использование вагонов, срок эксплуатации которых превышает нормативный. В частности, предлагается запретить продлевать срок эксплуатации полувагонов старше 33 лет (1,5 нормативные сроки службы) с постепенным уменьшением предельного срока службы с 33 лет до 22 в период 2021-2029 лет.

Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что решение о сокращении сроков эксплуатации железнодорожных вагонов ударит прежде всего по «Укрзалізниці», которая вынуждена будет списать большинство полувагонов и все зерновозы, и будет стоить компании 15 млрд грн ежегодно.

В свою очередь в Ассоциации «Укрметаллургпром» сообщили, что ограничение срока использования грузовых вагонов приведет к дефициту вагонов и сокращение промышленного производства, а следовательно – к падению поступлений в госбюджет Украины.