Идея наблюдательных советов на государственных предприятиях - вменяемая. Но в нынешнем виде они неэффективны

Об этом в интервью изданию delo.ua заявил председатель парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко.

«Вместо структур, которые действуют в интересах собственника — в случае с УЗ, например, это правительство — мы получили бесконтрольные и безответственные создания, которые заняты чем угодно, но не наблюдением за деятельностью руководства компаний», – говорит нардеп.

Ранее Александр Скичко неоднократно критиковал наблюдательный совет «Укрзализныци» за плохие показатели компании и длительное отсутствие полноценного правления «УЗ». В конце октября новоназначенный председатель правления «УЗ» Владимир Жмак заявил, что компания может закончить текущий год с убытком 12-14 миллиардов гривен.

По убеждению Александра Скичко, для повышения эффективности работы наблюдательных советов государственных предприятий, надо пересмотреть их статус и функции: «...я считаю, что функции и полномочия, критерии оценки работы наблюдательных советов на госпредприятиях надо уточнять. Соответствующий законопроект, мы, кстати, уже подготовили и зарегистрировали».

Законопроект 4199-1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно реформирования надзорных советов для обеспечения надлежащего и эффективного управления корпоративными правами государства» подано на рассмотрение Верховной Рады в конце октября 2020 года.

Документ, среди прочего, предусматривает ввести ответственность членов наблюдательных советов за недостижение возложенных на них задач, за системное невыполнение инвестиционного плана, за несоблюдение условий контракта.

Законопроектом также предлагается закрепить на законодательном уровне основные принципы оплаты труда членов наблюдательных советов предприятий государственного сектора экономики, государственных банков и установить максимальный размер ежемесячного вознаграждения члена наблюдательного совета в зависимости от финансовых результатов деятельности предприятия или банка.