Окружной административный суд Киева планирует 25 ноября рассмотреть иск лидера Независимого профсоюза горняков, нардепа Михаила Волынца к Кабинету Министров с требованием уволить председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

Об этом свидетельствуют данные официального портала «Судебная власть Украины».

Суд принял к рассмотрению иск Волынца еще 12 октября.

Нардеп требует от правительства безотлагательно уволить председатель НКРЭКУ из-за грубого нарушения им норм закона пру НКРЭКУ и антикоррупционного законодательства.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Тарасюка членом НКРЭКУ в октябре 2019 года. В ноябре его избрали новым главой регулятора.

В декабре того же года на энергорынке начался кризис, который уже в марте 2020 года стал крупнейшим за всю историю независимой Украины.

По данным временной следственной комиссии (ВСК) парламента, которая была создана весной 2020 для выяснения причин кризиса, ответственность за нее лежит на НКРЭКУ и руководстве комиссии.

Осенью 2020 года подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат Энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор возложил Антимонопольный комитет Украины, обязав комиссию прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

На фоне критики работы регулятора дополнительно разгорелся коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка через энергетический бизнес его семьи. По данным ВСК, семья Тарасюка имеет непосредственное отношение двух компаний, которые занимались торговлей электроэнергии.

После публикации этих данных, НКРЭКУ без допуска прессы аннулировала обе лицензии компаниям «Эф энд Эм Украина» и «Трест Киевэнергопроект», руководство которыми прямо или косвенно осуществлял его родной брат.

Депутаты-члены ВСК обратились в ГБР и НАБУ с требованием начать расследование в отношении этих компаний и возможных злоупотреблений председателя НКРЭКУ.