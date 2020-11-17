Экс-нардеп Виктор Чумак прекратит оспаривать в суде закрытие дела «Роттердам+» и отзовет апелляционную жалобу на решение суда, подтвердившие законность и обоснованного закрытие дела через отсутствие в нем состава преступления

Соответствующее заявление накануне обнародовала общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК), чьи адвокаты представляют интересы Чумака.

«Бывший депутат и экс-заступник генпрокурора Виктор Чумак завтра (17 ноября – прим.) отзовет апелляционную жалобу на решение судьи ВАКС Екатерины Широкой, которая отказалась возобновлять дело «Роттердам+», закрытую прокурором САП Виталием Пономаренко», - сообщила ЦПК.

Апелляция была подана еще в конце сентября и ее слушание длилось более полутора месяца. 13 ноября суд закончил рассмотрение материалов дела и планировал перейти к судебным дебатам.

В тот же день ЦПК попросило отложить проведение заключительных дебатов на следующее заседание, мотивируя «необходимостью подготовки».

Финальные дебаты запланированы на 17 ноября, после чего ожидается решение апелляции по делу «Роттердам+».

Отказ Чумака от апелляции на последней стадии рассмотрения дела, адвокат Ирина Одинец считает капитуляцией нардепа из-за риска повторного проигрыша в суде.

Напомним, дело «Роттердам+» закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора.

В сентябре ВАКС признал закрытие дела «Роттердам+» полностью законным и обоснованным. Изучив собранные за 3,5 года материалы следствия, суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Однако 27 октября другая судья ВАКС неожиданно пересмотрел свое решение по делу «Роттердам+» и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела.

Такое решение судья Олейник принял по заявлению Никопольского завода ферросплавов Игоря Коломойского. По словам адвокатов, на судью оказывалось беспрецедентное политическое давление.

После этого детективы НАБУ попытались изменить неугодного им прокурора, но ВАКС подтвердил законность и правомочность действий процессуального руководителя по делу «Роттердам+», который постановил закрыть дело