Установление транспортных тарифов с учетом интересов участников рынка станет одной из основных функций создаваемой Нацкомиссии по вопросам государственного регулирования на транспорте (НКРТ)

Об этом в интервью сайту delo.ua сказал глава подкомитета ВР Украины по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко.

"В Украине есть так называемые субъекты естественных монополий. Это та же самая УЗ, например, или Администрация портов. Их монопольность определяется тем, что они являются владельцами транспортной инфраструктуры. Негативным следствием этого является то, что монополист, благодаря своему положению, по своему усмотрению формирует тарифы на свои услуги для компаний, которые пользуются инфраструктурой", – говорит депутат.

По словам Александра Скичко, нынешний порядок формирования тарифов вызывает у участников рынка транспортных перевозок обоснованные сомнения относительно справедливости тарификации услуг, которые предоставляют монопольные владельцы инфраструктуры.

Кроме того, говорит он, монополисты, пользуясь своим положением, часто перекладывают свои потери на плечи бизнесов, которые зависят от услуг железной дороги.

"Например, в результате карантина УЗ понесла финансовые потери. Как она решает проблему? Повышает тарифы. А ведь грузоотправители в своих финансовых планах на 2020 год не могли предсказать насколько, почему и когда УЗ вдруг повысит цену на свои услуги. И получается, что естественный монополист компенсирует свои потери, нанося дополнительные потери большому количеству других компаний. Я тоже думаю, что это несправедливо", – говорит Александр Скичко.

Законопроект №3927, который предусматривает создание Национальной комиссии по регулированию в сфере транспорта, с конца июля – на рассмотрении в Верховной Раде. В сферу деятельности НКРТ будет входить формирование тарифов (сборов, платы) на услуги, которые предоставляют субъекты естественных монополий в транспортной отрасли.

В частности, на пользование железнодорожными путями, диспетчерскими службами, вокзалами и другими объектами инфраструктуры, обеспечивающими движение железнодорожного транспорта общего пользования. Регулятор будет независимым.

По замыслу инициатора законопроекта Александра Скичко и его соавторов, защита от возможных влияний на решение НКРТ со стороны правительства или бизнеса обеспечит прозрачная модель финансирования из разных источников и закрепленная законом неподчиненность Кабмину.