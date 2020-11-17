Федерация работодателей Украины обратилась к председателю Нацкомиссии по государственному регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерию Тарасюку с просьбой пересчитать тариф на поставку электроэнергии

Ведь в условиях, когда украинский бизнес несет серьезные убытки, необоснованное повышение тарифа до 309 грн/МВт*ч в следующем году может серьезно навредить экономике. Об этом говорится в открытом письме ФРУ в адрес председателя НКРЭКУ.

Так, работодатели отмечают: в первом полугодии убыток промышленности составил 40 миллиардов гривен. Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская службы понесли 20 миллиардов гривен, организация питания – 2 миллиарда. Чтобы не закрыться, 29% работодателей вынуждены были сократить размер зарплаты, а 33% - сократили персонал. А неутешительные прогнозы по пандемии сдерживают компании от набора людей на работу.

В этих условиях установление тарифа на уровне 309,8 грн/МВт*ч является неприемлемым, ведь небытовые потребители вынуждены заплатить дополнительно 8,8 млрд гривен. Это ставит под вопрос существование отдельных отраслей, ведь работать в условиях такого повышения для значительной части предприятий не представляется возможным.

Работодатели в своем письме также просят НКРЕКП предоставить подробный расчет баланса ГП «Гарантированный покупатель» на 2021 год, прогноз цен на каждом из сегментов рынка, а также расчет средств, необходимых для финансирования льготных тарифов для населения. Отдельно ФРУ просит предоставить расчет влияния на валовую прибыль ГП «Гарантированный покупатель», который повлекут предложенные инициативы, и принять для обсуждения расчет тарифы на передачу электроэнергии в 2021 году на уровне не выше 200 грн/МВт*час.

Напомним, для расчета с долгами перед «зеленой» генерацией НКРЕКП на 2021 год инициировала повышение тарифа на передачу тарифа до 309,8 грн/МВт*час. В ассоциации «Укрметаллургпром» заявили, что такое решение может стать для промышленников критическим. А председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак подчеркнул, что повышение тарифа запустит цепную реакцию повышения цен абсолютно на все товары и услуги в Украине.

В то же время гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак считает, что после повышения тарифа на электроэнергию в Украине подорожает проезд в городском электротранспорте и по железной дороге.