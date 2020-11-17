В эфире программы «Что дальше?» на YouTube-канале «Знай 24» эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский объяснил, почему стоимость отопления в Украине и впредь будет расти.

«Я думаю, за декабрь стоимость за газ возрастёт. Если сейчас «Нафтогаз» предлагает голубое топливо по 6 гривен 33 копейки, то цена поднимется до 8 гривен точно», - говорит эксперт.

По его словам, уже сейчас увеличивается задолженность за газ.

Кроме того, с 1 января, как известно, должны повысить абонентскую плату, но неизвестно, как её будут рассчитывать – по прежней формуле или по какой-то новой.

«Формула более или менее адекватна, и не поменяется. Но может измениться тариф. Все зависит от региона. В Киеве, например протяженность сетей короче, а, следовательно, и стоимость транспортировки ниже. В той же Киевской области тариф будет выше, потому что протяженность газопровода больше, а потребителей на квадратный километр – меньше», - объясняет Землянский.

Относительно передачи полномочий по формированию тарифов эксперт уверен: это не более чем «перевод стрелок» и попытка уклониться от исполнения требований меморандума, подписанного с Международным валютным фондом.

«Тут у местной власти возникнет вопрос: принимать и поддерживать в рабочем состоянии предприятия коммунальной энергетики, или же популистскими методами загонять в долги коммуналку, или вообще все аннулировать?», - отмечает специалист.

Как известно, регулятор одобрил повышение на треть тарифов «Укрэнерго». Но как это повлияет на деятельность предприятий?

«Фабрики не остановятся, ведь это легло бы на себестоимость. У нас сохраняется перекрестное субсидирование. По сути, потребителей сейчас пытаются нагнуть и заставить платить за просчеты государства. А бороться с этим – антиконституционно. Эта власть не способна исправиться. До конца года данный вопрос не будет разрешен, долги будут накапливаться. Рынки электроэнергии и газа не работают», - объясняет Землянский.

По его мнению, корень проблемы – в ошибочном решении власти менять тарифную систему сейчас, в период кризиса.

Ранее сообщалось о подорожании газа в регионах.

Также поступала информация об изменении тарифов с 1 января.