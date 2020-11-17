После проседания объемов грузоперевозок с началом пандемии коронавируса российский производитель вагонов и локомотивов "Трансмашхолдинг" начал искать новые рынки сбыта.

В частности, под прикрытием казахстанских компаний находящийся под санкциями "Трансмашхолдинг" пытается вернуться в Украину. Об этом идет речь в расследовании OBOZREVATEL.

"Компанией "Проммашкомплект" на 25% владеет новосибирское ООО "Трансметаллснаб", и на 75% - компания ООО Railways Techologies&Services. Обе эти компании объединяет общий собственник: австрийская компания Bahntechnik Beteiligungs Gmbx, владеющая "Трансметаллснабом" на 99% (еще 1% собственности здесь – у физлиц Павла Арайса и Олега Титова), а ООО Railways Techologies&Services – на 100%. Австрийская же компания на 100% принадлежит FIS Capital, единоличным собственником которой является человек по имени Uwe Eschner", - сказано в расследовании.

При этом, основными кредиторами новосибирской компании являются представители топ-менеджмента "Трансмашхолдинга", внесенного указом президента Украины в санкционные списки еще в 2016 году.

"Основным кредитором компании "Трансметаллснаб" является Холдинг Транспортные компоненты, от которого, через цепочку из трех кипрских компаний, ниточки тянутся снова к россиянам. Так, единоличным владельцем одной из них, компании LIGNOSO LIMITED, является гендиректор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа. Второй, OSDOCO LIMITED, полностью владеет Алексей Белинский, член совета директоров этой же находящейся под санкциями российской компании", - удалось узнать OBOZREVATEL.

Более того, основатель "Проммашкомплекта" - той самой казахстанской компании, которая пытается зайти на украинский рынок, одновременно является и акционером Муромского стрелочного завода в РФ, входящего в структуру "Трансмашхолдинга".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская правительственная делегация в Казахстане заключила ряд договоренностей. Среди прочего, речь шла о возможной закупке локомотивов для "Укрзалізниці" у находящейся под санкциями российской компании "Трансмашхолдинг". По данным экспертов, эта компания заинтересована в контроле над украинской железной дорогой не только из финансовых, но и из политических соображений.