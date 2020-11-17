Міністерство енергетики розраховує на якомога скорішому завершені ремонтних кампаній і підключенні до енергосистеми енергоблоків Запорозької АЕС, що знизить дефіцит в енергосистемі і сприятиме стабілізації цін на оптовому ринку

Про це повідомляється на сторінці Міністерства енергетики у Facebook.

«Жодного штучного заниження виробництва електроенергії атомними електростанціями не існує!» - наголосили у Міністерстві та назвали «інформаційною диверсією» спроби деяких ЗМІ перекласти відповідальність за зростання цін на електроенергію та фінансові проблеми «Енергоатому» на Міненерго.

В відомстві зазначили, що три енергоблоки ЗАЕС сукупною потужністю 3000 МВт не були вчасно підключені до мережі через затримку ремонтної кампанії та необхідність усунення зауважень Держатомрегулювання щодо якості виконання ремонтних робіт. Проте зазначили, що станом на сьогодні один з блоків із запізненням повернули в експлуатацію.

Порушення графіків ремонтної кампанії негативно впливає як на стабільність роботи енергосистеми так і на цінову ситуацію на ринку.

В міністерстві наголосили на необхідності скорішого завершення ремонтних робіт, отриманні позитивних висновків Держатомрегулювання та поверненні в роботу енергоблоків АЕС.