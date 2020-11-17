Отказ Государственной регуляторной службы согласовать сокращение срока эксплуатации вагонов – правильное решение, которое позволит повысить конкуренцию на рынке. Об этом заявил вице-президент Всеукраинской Аграрной Рады Михаил Соколов.

«Это правильный шаг. Потому что значение имеет не возраст вагона, а его техническое состояние. За это время, понятно, что все изнашивается, но ту же колесную пару можно заменить, можно провести капитальный ремонт вагона. По большому счету, можно его так отремонтировать, что в итоге от первоначального вагона, может быть, уже ничего и не осталось. Но это же все равно вагон, и он может ездить», - рассказал Соколов.

По его мнению, решение ГРС будет способствовать развитию конкуренции на рынке перевозок, что позволит снизить тарифы на услуги грузоперевозчиков.

«Если проблема заключается в том, что у железной дороги как государственного предприятия возникли проблемы, связанные с тем, что она столкнулась с конкуренцией со стороны частных вагонов, и из-за этого не всегда может загрузить свои мощности так, как ей хочется, и получить доходы, которые она хотела бы, - так это же прекрасно. Это означает, что вот она, конкуренция, и в этой конкуренции страна получит более низкую цену», - подчеркнул Соколов.

Напомним, Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала проект приказа, которым Мининфраструктуры собиралось сократить срок эксплуатации грузовых вагонов.

Ранее народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что инициатива Мининфраструктуры ограничить срок использования железнодорожных вагонов приведет к списанию 89 тысяч вагонов, что вызовет дефицит подвижного состава и как следствие - коллапс в промышленности и агросекторе.

В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркнул, что для «Укрзализныци» первоочередным является решение проблемы нехватки локомотивов, и именно в них нужно инвестировать средства, а не в покупку новых вагонов на замену тем, которые планируют списать.