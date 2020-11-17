Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №4119 "Про внесення змін до Державного бюджету на 2019 рік", в якому, в тому числі йде мова про надання державних гарантій компанії "Укренерго" для залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії.

За відповідний закнопроєкт проголосувало 283 народних обранців.

Нагадаємо, раніше керівник підрозділу підтримки учасників ринку НЕК "Укренерго" Олександр Симоненко заявив, що для фінансової стабілізації компанії "Укренерго" і вирішення проблеми заборгованості на ринку електроенергії, компанія потребує кредитів, які можна отримати лише під держгарантії. За його словами, компанія проводить дискусії з банками, зокрема державним «Ощадбанком», щодо залучення позикових коштів вже найближчим часом.

Збиток НЕК «Укренерго» за 9 місяців 2020 року склав 28,6 млрд грн.

Як повідомлялося, в липні найбільші асоціації зеленої енергетики та Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став підґрунтям ухваленого в липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня). Документ передбачає зменшення "зеленого" тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС - на 7,5% вже з серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 суму боргу (22,4 млрд грн). 40% від цієї суми Гарпок має погасити вже в четвертому кварталі 2020-го.

Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК "Укренерго" після надання держгарантій компанії.

13 листопада посли одинадцяти країн звернулися до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з вимогою виконати умови меморандуму між урядом та інвесторами в зелену енергетику, в якому вказано чіткий графік погашення накопичених боргів за вироблену зелену електроенергію, а також обов’язок держави закладати в державному бюджеті на наступний рік 20% коштів на часткове фінансування виробництва зеленої енергії.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії, не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 600 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що будуть відмовляти інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в "зеленій" енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.