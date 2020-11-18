Повышение тарифа на передачу тока повлечет за собой проблемы в работе водоканалов, которые могут отключить от электроснабжения за долги, и украинцы останутся без воды.

Об этом заявил директор Ассоциации водоканалов Украины Александр Шкинь в комментарии 112.ua.

"По сравнению с декабрем прошлого года стоимость электроэнергии для водоканалов выросла почти на 50%. Она является ключевой составляющей себестоимости услуг по водоснабжению и водоотведению. Несмотря на постепенное изменение структуры тарифа, применение энергосберегающих технологий, на электроэнергию приходится более 40% себестоимости", - пояснил Шкинь.

По его словам, очередное повышение тарифа на передачу тока может привести к отключению водоканалов от электроснабжения. Он напомнил, что и сейчас имеют значительные долги за потребленный ток через низкий тариф на свои услуги и снижение уровня оплат от населения, а рост расходов на электроэнергию значительно ухудшит их положение.

"К сожалению, водоканалы снова становятся заложниками ситуации. Учитывая уменьшение реализации услуг и ухудшение платежеспособности потребителей, водоканалы не в состоянии рассчитываться по своим обязательствам, но не предоставлять услуги не имеют права. Законодательно на период карантина был установлен запрет на отключения водоканалов от электроснабжения, но эта норма действовала всего несколько месяцев, после чего было отменено: водоканалы снова стали отключать за старые долги, что наблюдалось в Павлограде и Марганце", - рассказал Шкинь.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на передачу электроэнергии с декабря 2020 года на 30% - с 240,23 грн/МВт-ч до 312,76 грн/МВт-час.

Ранее член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что повышение тарифов на передачу электроэнергии для промышленников является очень непродуманным шагом, ведь это создаст дополнительную нагрузку на промышленность и население.

В то же время гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак считает, что после повышения тарифа на электроэнергию в Украине подорожает проезд в городском электротранспорте и железной дорогой.