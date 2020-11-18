На протяжении последних двух лет в Украине наблюдается особо активное движение в части легализации операций с криптовалютами и урегулировании новых рынков, которые появляются и развиваются благодаря новым IT-трендам и технологиям (например, блокчейн). Как пишет Урядовий кур'єр, зарождение таких рынков, в частности рынка виртуальных активов, требует унифицированного подхода к вопросу их функционирования с конкретным разграничением объектно-субъектного состава и регулированием взаимоотношений между участниками этих рынков.

Так, можно вспомнить и публикации на тему Законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами» № 2461 от 15.11.2019 г., а также Законопроект «О виртуальных активах» № 3637, зарегистрированный в Верховной Раде Украины 11.06.2020 г., текст которого затем претерпел значительную редакцию от 14.09.2020 г. относительно своего первоначального содержания. Всем понятно, что за этими законопроектами стоят люди, стремящиеся реализовать свои бизнес-интересы и продвигающие собственные выгоды. Об этом можно узнать из статей в Интернете и комментариях на тематических форумах. В них можно найти ответ на главный вопрос: кому на руку принятие этих законопроектов?

И вот в Верховной Раде зарегистрирован Проект Закона про токенизированные активы и криптоактивы №4328 от 05.11.2020 г. Вот тут также можно задаться вопросом: а, собственно, кому выгодна идея, изложенная в этом проекте Закона, и, конечно же, кто способствовал формированию самой концепции?

Проведя небольшое исследование и установив цепочку событий, связанных с движениями вокруг этих законопроектов, можно выстроить определенную соотнесенность тех или иных фактов и взаимосвязь появления ключевой идеи Проекта Закона Украины «О токенизированных активах и криптоактивах», которая принципиально отличает этот Проект Закона от предлагаемых ранее.

Итак, ознакомившись с содержанием Проекта Закона Украины «О токенизированных активах и криптоактивах», могу сказать, что производит впечатление терминологический аппарат документа, логика и глубокое понимание сути сферы применения виртуальных активов. Далее — пояснительная записка к этому законопроекту. Такое обоснование системного порядка, конкретные прогнозы, а также глубокий анализ существующего национального законодательства навели на мысль, что очень интересно было бы ознакомиться с авторским коллективом этого Проекта Закона.

В состав авторского коллектива разработчиков проекта Закона Украины «О токенизированных активах и криптоактивах», кроме народных депутатов Украины и представителей научного сообщества, входит также Александр Александрович Кудь — член Правления общественной организации «Научно-исследовательский центр экономико-правовых решений в сфере применения технологий распределенного реестра». Проанализировав публикации А. Кудь, особенно за последние 3-4 года, можно прийти к выводу, что он уже давно интересуется этой тематикой, а также темой внедрения продуктов и сервисов на базе современных технологий и систем. Причем не только в плане своей работы в НИЦ, но и в качестве генерального директора компании Simcord, которая занимается разработками в области блокчейн-решений. Также Александр Кудь ведет научную деятельность и является также аспирантом Харьковского национального экономического университета. Много публикаций этого научного деятеля посвящено теме цифровых активов, блокчейну, информационным платформам на базе прогрессивных технологий, вопросам законодательства в плане урегулирования взаимоотношений, возникающих в сфере применения цифровых активов и т.д.

Одна из последних научных работ Кудь А. — «Феномен виртуальных активов: экономико-правовой аспект». В этой статье достаточно подробно и доступно для понимания изложена имеющаяся в настоящее время проблема неоднозначности понимания сути виртуальных активов и предложено ее решение с научным обоснованием. Так, автором высказана мысль о том, что технически виртуальные активы, как и все остальные объекты распределенного реестра (блокчейна), представляют собой токены. При этом токен распределенного реестра обладает не только свойством объекта учета, а может являться и объектом отношений, в связи с чем становится очевидным необходимость установления его правового режима и регламентации отношений, связанных с его применением.

Очевидно, что предложенная Александром Кудь идея легла в основу законопроекта «О токенизированных активах и криптоактивах». Так, предложенный принцип классификации субъектов системы учета цифровых данных на базе технологии распределенного реестра в сфере применения виртуальных активов; принцип классификации виртуальных активов распределенного реестра (токенизированный актив и криптоактив), а также терминологический аппарат сферы применения виртуальных активов с конкретными определениями многих терминов (токен распределенного реестра, цифровой актив, токенизированный актив, исходный актив и другие) прямо перекликаются с концепцией Проекта Закона Украины «О токенизированных активах и криптоактивах».

Таким образом, объективно становится понятным и естественным участие Кудь Александра Александровича в разработке данного Проекта Закона в качестве соавтора, исходя из его научной деятельности, результатов проведенных им исследований, изложенных в статьях, и работы в НИЦ блокчейн-решений.

Очень хочется надеяться и верить в открытость и прозрачность Проекта Закона «О токенизированных активах и криптоактивах», потому что его концепция базируется не на домыслах и предположениях, а на научном фундаменте. И это позволяет говорить о высоком уровне доверия этому Проекту Закона.

Стоит заметить, что незаангажированность и профессиональный подход к разработке Проекта Закона, по сути, являются позитивным сигналом того, что его реализация действительно будет способствовать скорому решению очень многих проблем в сфере регулирования отношений, возникающих в связи с применением виртуальных активов.