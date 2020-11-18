Решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры и последующий вердикт Высшего антикоррупционного суда о закрытии дела «Роттердам+» были вполне ожидаемыми и обоснованными.

Так решение Апелляционной палаты ВАКС о прекращении апелляции по делу «Роттердам+» прокомментировал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

«Да, конечно, это решение ожидаемое, и оно подтвердило, что и мои коллеги, и я раньше говорили: нет никаких доказательств того, что кто-то нарушил законодательство, введя методику расчета оптовой стоимости электрической энергии, где одним из 17 составляющих была привязка ориентировочной цены угля к европейским котировкам», - отмел Рябцев.

По его словам, формула была основана на прозрачных европейских правилах, которые в принципе не могут никем ставиться под сомнение.

«Использовались котировки, которые признаны во всей Европе как ликвидные и как отражающие конъюнктуру рынка энергетического угля в Европе. А мы же часть Европы?», - добавил Рябцев.

Напомним, 17 ноября решение ВАКС о законности и обоснованности закрытия дела «Роттердам+» официально вступило в силу.

Само дело «Роттердам+» Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла еще 27 августа 2020 г. из-за отсутствия в нем состава преступления.

Позже это решение поддержал Офис генерального прокурора. Причина – в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершение кем бы то ни было уголовно правонарушения.