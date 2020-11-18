Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила тарифы на распределение электроэнергии на 2021 год на основании методологии стимулирующего тарифообразования для ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Донецкие электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Одесские электросети, ДТЭК Киевские региональные электросети, ДТЭК Высоковольтные электросети, которые входят в состав операционного холдинга ДТЭК Сети.

18 ноября 2020 года НКРЭКУ утвердила проект решения об установлении тарифов на услуги распределения электроэнергии в 2021 году для операторов системы распределения ДТЭК: ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Донецкие электросети, ДТЭК Днепровские электросети, ДТЭК Одесские электросети, ДТЭК Киевские региональные электросети, ДТЭК Высоковольтные электросети.

В компании говорят, что после перехода на стимулирующее тарифобразование, общий объем запланированных инвестиций в улучшение качества электроснабжения увеличится в среднем для всех ОСР ДТЭК Сети на 30% по сравнению с 2020 годом. Инвестиции будут направлены на улучшение качества электроснабжения в соответствии с плановыми показателями, которые определяет НКРЭКУ: сокращение потерь электроэнергии в электросетях и сокращение показателя SAIDI (времени отключения электроэнергии).

Одним из важных направлений для ОСР ДТЭК Сети является внедрение технологий автоматизации и цифровизации. В долгосрочной перспективе они позволят трансформировать текущую инфраструктуру электрических сетей в систему Smart Grid, отвечающую потребностям современной экономики.

Обновление инфраструктуры сетей и внедрение технологий Smart Grid необходимо для улучшения качества электроснабжения, а увеличение инвестиций в развитие современных цифровых каналов обслуживания клиентов позволит улучшить их опыт взаимодействия с компанией.

ДТЭК считает внедрение стимулирующего тарифообразования положительным сигналом для украинской энергетики и важным шагом в переходе к рыночным механизмам регулирования отрасли.

«ДТЭК всегда будет отстаивать европейский выбор Украины, рыночные, прозрачные и справедливые условия работы для всех игроков рынка. Мы открыто предоставляем свою экспертизу по ключевым вопросам и являемся инициатором открытого диалога всех участников рынка», - говорят в пресс-службе компании.

В рамках процедуры компании выполнили все предусмотренные законодательством требования для перехода на стимулирующее тарифообразование. Компании ожидают утверждения тарифов НКРЭКУ в декабре 2020 года.