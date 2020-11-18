Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело «Роттердам+» из-за отсутствия состава преступления

Первый процесс был закрыт накануне, а 18 ноября председательствующий судья Игор Панаид объявил о прекращении слушаний и по второму процессу.

Таким образом, решение Высшего антикоррупционного суда от 24 сентября 2020 г. о законности и обоснованности закрытия дела «Роттердам+» вступило в силу и дальнейшему обжалованию не подлежит.

По словам адвоката Натальи Дригваль, это ставит точку в истории «Роттердам+» и дело окончательно и бесповоротно закрыто.

Причиной этому стал отказ Виктора Чумака от своей апелляционной жалобы. Общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК), представляющая интересы Чумака, заявила, что он не видит смысла в рассмотрении своей апелляционной жалобы, поэтому ее отзывает.

Адвокат Дригваль уверяет, что такое решение Чумак принял после того, как вместе с НАБУ осознал перспективность обжалования, после ознакомления с материалами стороны защиты.

Напомним, 17 ноября решение ВАКС о законности и обоснованности закрытия дела «Роттердам+» официально вступило в силу.

Само дело «Роттердам+» Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла еще 27 августа 2020 г. из-за отсутствия в нем состава преступления. Позже это решение поддержал Офис генерального прокурора. Причина – в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершение кем бы то ни было уголовно правонарушения.