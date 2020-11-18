Предоставление Советом государственных гарантий для госкомпании «Укрэнерго» позволит ей получить кредиты в банках, что улучшит состояние финансовых расчетов на рынке электроэнергии Украины, и сдержит рост тарифов на ток для промышленности



Об этом сообщают на страницах в Facebook Украинская ветроэнергетическая ассоциация (УВЭА) и Ассоциация солнечной энергетики Украины.



"Отрасль солнечной индустрии одобрительно восприняла новость относительно принятого сегодня (17 ноября) законопроекта №4119. Ведь, проект Закона предусматривает возможность, по решению Кабинета Министров Украины, предоставление государственных гарантий НЭК “Укрэнерго” для привлечения кредитных средств международных и национальных финансовых учреждений. Учитывая основную составляющую долга НЭК “Укрэнерго” перед Гарантированным покупателем в обязательствах перед производителями ВИЭ, имеем надежду, что вопрос погашения существенной части долга будет решен уже до конца 2020 года", - сообщил директор Ассоциации солнечной энергетики Украины Артем Семенишин.



В свою очередь в Украинской ветроэнергетической ассоциации считают, что предоставление государственных гарантий «Укрэнерго» положительно повлияет на своевременность расчетов с производителями «зеленой» электроэнергии за поставленный ток.



“Данный Закон позволит решить ряд существующих финансовых проблем на рынке, будет стимулировать осуществление своевременных расчетов за поставленную электроэнергию и сделает невозможным дальнейшее ухудшение ситуации в секторе", - отметил Глава Правления УВЭА Андрей Конеченков.



Как сообщалось, в июле крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% уже с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму долга (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы – 9 млрд грн - Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го.

Кроме того, закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должны финансироваться из госбюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

13 ноября послы одиннадцати стран обратились к премьер-министру Украины Дениса Шмыгаля с требованием выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику, в котором указано четкий график погашения накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также обязанность государства закладывать в госбюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства зеленой энергии.

17 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019 год", в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании и улучшения финансовых расчетов на рынке электроэнергии.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министра Дениса Шмыгаля с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину через созданную властью финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.