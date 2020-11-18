Повышение НКРЭКУ тарифа на передачу электроэнергии приведет к убийству бизнеса и роста безработицы среди населения

Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в эфире "Украина 24", пишет Обозреватель.

"Это преступление по отношению к собственному бизнесу, к Украине, к производителям. Потому что в таких условиях, в которых сегодня находится бизнес и предприятия, им только надо помогать. Потому что каждое рабочее место, которое они дают людям, на вес золота. И надо все делать, чтобы они могли дальше работать ", - сказал Гончаренко.

Он подчеркнул: в кризис дополнительное финансовое бремя для бизнеса будет убийственным и приведет к росту безработицы среди украинцев. Кроме того, именно обычные украинцы заплатят за подорожание тока для предпринимателей, ведь это приведет к росту цен на товары и услуги.

"Государство должно сделать все важное и невозможное, чтобы поддержать все действующие работоспособные предприятия. Но вместо этого принимаются решения, которые будут приводить абсолютно к обратному. И, конечно, заплатят за все это люди", - отметил депутат.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила с 1 декабря 2020 на 30% - с 240,23 грн / МВт-час до 312,76 грн / МВт-час.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падение экономики. А народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец прогнозирует закрытие шахт в случае роста тарифов на ток.

В то же время экономический эксперт Андрей Новак заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию по удорожанию всех товаров и услуг.