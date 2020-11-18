Государственная экологическая инспекция проверит субъекты хозяйствования, осуществляющие транспортировку и утилизацию медицинских отходов в Украине.
Как пишет Знай.юа, об этом сообщается на официальном сайте Госэкоинспекции.
"Госэкоинспекция проведет внеплановую проверку субъектов хозяйствования в сфере обращения с медицинскими отходами по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Будем контролировать соответствие реальной деятельности предприятий выданным разрешительным документам", - заявил председатель ДЭИ Андрей Малеванный.
Так в течение прошлого года в Украине образовалось примерно 100 тысяч тонн медотходов, однако лишь 50 тысяч забрали перевозчики, а о количестве утилизированных отходов вообще не известно.
«В течение прошлого года в Украине было создано около 100 тысяч тонн медицинских отходов и лишь половина от этого количества передана перевозчикам для дальнейшей утилизации. Сколько из них утилизируется должным образом, в корне неизвестно.
На редком фото Пугачевой с братом и родителями нашли копию ее дочери Лизы: "Боже мой...."
Тощая Бузова в ультракоротком платье и парике после скандала с Пугачевой вызвала оторопь: "Что за путана"
На "Новой почте" гремит скандал с посылками, подробности ЧП: "Получается, украдена..."
Шальная Настя Волочкова без штанов опозорилась фирменным шпагатом на пляже: "Тоже крутится"
Так происходит из-за того, что большинство предприятий имеют документы только на транспортировку медицинского мусора, но не имеют мощностей (специальных печей), чтобы уничтожить отходы. Результат-медотходы оказываются в естественной среде, угрожая людям и экосистеме», - пояснил Андрей Малеваный.
Во время проверки предприятий, деятельность которых связана с управлением медотходами, может оказаться, что перевозчики вообще не занимаются их утилизацией.
"Именно поэтому я обратился к премьер-министру относительно получения поручения на проверку предприятий, которые занимаются медицинскими отходами. На практике может оказаться, что субъекты хозяйствования только транспортируют мусор, но не передают его на утилизацию», - отметил Андрей Малеваный.
Глава ведомства уточнил, что обеспечение законности в сфере медотходов крайне важно, ведь в условиях пандемии такой мусор продуцируется бешеными темпами.