Государственная экологическая инспекция проверит субъекты хозяйствования, осуществляющие транспортировку и утилизацию медицинских отходов в Украине.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщается на официальном сайте Госэкоинспекции.

"Госэкоинспекция проведет внеплановую проверку субъектов хозяйствования в сфере обращения с медицинскими отходами по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Будем контролировать соответствие реальной деятельности предприятий выданным разрешительным документам", - заявил председатель ДЭИ Андрей Малеванный.

Так в течение прошлого года в Украине образовалось примерно 100 тысяч тонн медотходов, однако лишь 50 тысяч забрали перевозчики, а о количестве утилизированных отходов вообще не известно.

«В течение прошлого года в Украине было создано около 100 тысяч тонн медицинских отходов и лишь половина от этого количества передана перевозчикам для дальнейшей утилизации. Сколько из них утилизируется должным образом, в корне неизвестно.

Так происходит из-за того, что большинство предприятий имеют документы только на транспортировку медицинского мусора, но не имеют мощностей (специальных печей), чтобы уничтожить отходы. Результат-медотходы оказываются в естественной среде, угрожая людям и экосистеме», - пояснил Андрей Малеваный.

Во время проверки предприятий, деятельность которых связана с управлением медотходами, может оказаться, что перевозчики вообще не занимаются их утилизацией.

"Именно поэтому я обратился к премьер-министру относительно получения поручения на проверку предприятий, которые занимаются медицинскими отходами. На практике может оказаться, что субъекты хозяйствования только транспортируют мусор, но не передают его на утилизацию», - отметил Андрей Малеваный.

Глава ведомства уточнил, что обеспечение законности в сфере медотходов крайне важно, ведь в условиях пандемии такой мусор продуцируется бешеными темпами.