Как жители столицы относятся к карантину выходного дня? YouTube-канал «СОЦ ОПРОС» решил это выяснить.

Единого мнения на этот счёт нет. Некоторые считают такой карантин полумерой, и полагают, что лучше было бы ввести тотальный локдаун. Другие склонны думать, что власти следовало бы сосредоточиться не на самом карантине, а на людях (в первую очередь на малом бизнесе), которые пострадали от его последствий. Однако большинство респондентов согласно, что эта мера убьёт малый и средний бизнес.

«Это трагично, я отношусь к этому отрицательно, экономика рухнет полностью. Необходимо поддерживать малый и средний бизнес. Я категорически против карантина», - говорит частный предприниматель Оксана.

Поинтересовались и мнением школьников, которых обычно забывают спросить. Они тоже огорчены: теперь после учебной недели нельзя сходить с друзьями в компьютерный клуб. Однако они признают, что эти меры необходимы: иначе не остановить пандемию.

«Нужно медицину поднимать, а кафе и рестораны… Если люди захотят, они будут туда ходить, лучше бы врачам помогали», - расставляет приоритеты бухгалтер Наталия.

Частный предприниматель Татьяна отмечает, что во время весеннего карантина закрылись многие кафе и развлекательные центры. А ведь сейчас будет ещё труднее – у граждан остаётся всё меньше денег, а государство не торопится смягчить удар для них.

Далеко не все опрошенные уверены, что от карантина выходного дня вообще будет какой-то толк. Например, Марина, глава транспортного отдела, считает, что Украине нужен настоящий локдаун. Ведь если общественная жизнь замирает в выходные, это означает, что в пятницу нагрузка будет двойная.

«Я отношусь к этому по-человечески, я понимаю, что некоторые ограничения снизят риск заболевания людей. Здоровье – на первом месте. Но я так скажу, некоторые психологические и экономические аспекты пойдут на спад», - считает ресторатор Андрей.

Опрошенные студенты также признают, что карантин выходного дня станет тяжёлым ударом по бизнесу.

На одной чаше весов – здоровье нации, на другой – её экономическое благосостояние. Сможет ли власть найти баланс?

Ранее сообщалось о приоритетных часах в магазинах для пенсионеров.

Также говорилось о невозможности тотального локдауна для Киева.