Причиной повышения цен на оптовом рынке электроэнергии стали задержки с ремонтами блоков АЭС на фоне сезонного роста спроса на электроэнергию
Об этом в эфире телеканала "Украина24" сообщил экс-министр энергетики, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков
"Сейчас спрос увеличился, и структура производства такая и себестоимость тех производителей она больше, понятно, что цена на электроэнергию она поднялась", - пояснил эксперт.
При этом он подчеркнул, поскольку тарифы для населения остаются неизменными, рост ощутили промышленные потребители.
Напомним, в середине ноября из-за резкого похолодания существенно выросло потребление электроэнергию с пределах 16%, по сравнению с началом месяца. Из-за задержки с завершением плановых ремонтных работ на энергоблоках АЭС, энергосистема испытала определенный дефицит мощности, что привело к временному росту цен.
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Соответственно по сравнению с октябрем, оптовые цены на электроэнергию выросли на 17%.
В Минэнерго заявили, что уже в ближайшее время энергоблоки АЭС получат разрешение Госатомрегулирования на включение в работу и это будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на рынке.