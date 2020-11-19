В течение 10 месяцев текущего года Госэкоинспекцией за незаконную вырубку леса рассчитано 234,4 миллиона гривен убытков

Наибольшая сумма ущерба-более 37 миллионов гривен, нанесенная рубками в Винницкой области.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, пишет "Знай".

"234,4 миллиона гривен убытков нанесено окружающей среде в течение 10 месяцев 2020 года в результате вырубки леса!

За это время Госэкоинспекцией составлено 2234 протокола об административных нарушениях на сумму более 816 тысяч гривен.

Наибольший ущерб нанесен вырубкой деревьев в Винницкой области – более 37 миллионов гривен», - проинформировал Андрей Малеваный.

Он подчеркнул, что сумма убытков рассчитана только за официально зафиксированные вырубки. Очень много случаев уничтожения леса сегодня скрывается от ДЕИ лесхозами.

"Приведенные цифры касаются лишь зафиксированных Госэкоинспекцией вырубок. Реальная цифра ущерба-значительно выше.

Сегодня колоссальные масштабы вырубок скрываются лесхозами. Во время санитарной рубки лесники нередко удаляют здоровые деревья, маркируют, как дрова, и официально продают за копейки. А настоящая сумма идет в карманы работников лесхоза», - пояснил Андрей Малеванный.

Для того, чтобы "черные лесорубы" прекратили нарушать природоохранное законодательство и рубить деревья, необходимо утвердить более высокие штрафы и новые таксы для расчета убытков.

«Сегодня нарушитель обязан оплатить всего 42 гривны за незаконное удаление дерева, диаметром до 10 сантиметров. Таксы, по которым рассчитывается размер убытков, устарели.

Мизерными остаются и суммы штрафов за вырубку леса - это 510-1020 грн. Чтобы предостеречь потенциальных нарушителей от противоправных действий, санкции необходимо просматривать.

Госэкоинспекция уже имеет ряд наработок, как то изменения в методики расчета убытков, проекты новых нормативно-правовых актов и законов, которыми наказания для нарушителей будут повышены», - отметил Андрей Малеваный.

Глава ГЭИ также добавил, что для противодействия вырубке леса необходимо доработать систему электронного обращения древесины, а также охватить всю площадь украинских лесов сертификатом Forest Stewardship Council.

«Нужно доработать систему электронного оборота древесины, чтобы охватить весь лесной массив Украины и иметь возможность контролировать путь каждого дерева. Также важно полностью сертифицировать украинские леса, получив маркировку Forest Stewardship Council. Наличие сертификата станет препятствием в нелегальной вырубке и продаже дерева», - подчеркнул Андрей Малеванный.