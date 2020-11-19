Ценовая ситуация на украинском рынке электроэнергии полностью коррелируется с европейскими тенденциями.

Об этом в эфире телеканала «Украина24» сообщил экс-замминистра энергетики Сергей Чех.

«Сезонные колебания они вообще присущи энергетическим рынкам, колебания цен. Энергетика наша в этом не исключение и, кстати, коррелируется с соседними европейскими рынками. Те, которые присоединены к Острову Бурштынской ТЭС», - отметил Чех.

При этом по данным ГП «Оператор рынка», оптовые цены (на рынке на сутки наперед) в энергоострове Бурштынской ТЭС являются самыми низкими среди сопредельных стран, за исключением Словакии.

При цене 44,9 евро/МВт.час по в зоне Бурштныской ТЭС состоянию на 19 ноября, цена в Польше составляет 46,84 евро/МВт.час, в Румынии и Венгрии – 50,15 евро/МВт.час.

Также по словам Чеха, на текущий рост цен в Украине повлияли ремонты энергоблоков на Запорожской АЭС и резкое повышение потребления из-за похолодания.

В целом, розничные цены для промпотребителей в ноябре повысились на 12% по сравнению с октябрем и на 4,4% по сравнению с сентябрем.

«Вообще-то цены у наших потребителей выросли несущественно по сравнению с началом реформ. В начале реформ в июле 2019 они были больше чем сегодня. Было 2,5 грн., сегодня 2,35 грн/кВт.час у конечного потребителя в промышленных предприятий крупных на среднем классе напряжения», - подытожил Чех.

Напомним, в середине ноября из-за резкого похолодания существенно возросло потребление электроэнергии. Из-за задержки с завершением плановых ремонтных работ на энергоблоках АЭС, энергосистема испытывала определенный дефицит мощности, что привело к временному росту цен.

Соответственно в сравнении с октябрем, оптовые цены на электроэнергию выросли на 17%.

В Минэнерго заявили, что уже в ближайшее время энергоблоки АЭС получат разрешение Госатомрегулирования на включение в работу и это будет способствовать стабилизации ценовой ситуации.