Инвесторы в "зеленую" энергетику готовы защищать свои права в судах и прибегать к радикальным действиям, если правительство не выполнит обязательств по погашению долгов. Об этом заявил партнер юридической компании EVERLEGAL Андрей Оленюк.

Он напомнил, что в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между правительством и инвесторами в «зеленую» энергетику и принятым на его выполнение законом, государство обязалось погасить до конца текущего года 40% задолженности перед ними за поставленный ток.

«Инвесторы рассчитывают на то, что правительство выполнит свои обязательства погасит 40% исторических долгов до конца 2020-го года и 60% к концу следующего года», - сказал Оленюк.

Если правительство этого не сделает, по его словам, инвесторы готовы подавать судебные иски против «гарантированного покупателя» и государства Украина за нарушение ею законодательно определенных обязательств.

"Если правительство не выполняет своего обязательства гасить долги, есть два варианта. Первый вариант-в Украине против "Гарпока" со всеми возможными негативными последствиями для системы платежей в целом на этом секторе возобновляемой энергетики. И второй-против Украины, против правительства Украины. Потому что нарушено законодательное обязательство правительства, которое он сам и дал», - рассказал Оленюк.

Он также не исключил, что некоторые инвесторы могут прибегнуть к более радикальным действиям.

«Наиболее радикальные – это те, чтобы продать существующие проекты в Украине агрессивным хейч-фондам за рубежом, которые очень умело судятся с любыми правительствами по всей планете и зарабатывают на этом деньги», - пояснил Оленюк.

Как сообщалось, в июле крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% уже с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму долга (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

13 ноября послы одиннадцати стран обратились к премьер-министру Украины Дениса Шмыгаля с требованием выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в зеленую энергетику, в котором указано четкий график погашения накопленных долгов за произведенную зеленую электроэнергию, а также обязанность государства закладывать в госбюджете на следующий год 20% средств на частичное финансирование производства зеленой энергии.

17 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019 год", в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании и улучшения финансовых расчетов на рынке электроэнергии.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министра Дениса Шмыгаля с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину через созданную властью финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.