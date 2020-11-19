Отказ Госрегуляторслужбы согласовать приказ Мининфраструктуры о сокращении срока службы железнодорожных вагонов позволит Украине не нарушать европейские директивы. Об этом заявила президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко.

По ее мнению, ГРС приняла обоснованное и целесообразное решение, которое соответствует практике на рынке железнодорожных перевозок в странах ЕС.

«Мы считаем, что это полностью соответствует европейской практике, европейским директивам», - сказала Петриченко.

Она подчеркнула: в странах ЕС отсутствует такое понятие, как «нормативный срок службы вагонов», поскольку ключевым является их техническое состояние, а не возраст.

«Срок службы, нормативный срок службы в европейских директивах отсутствует. Поэтому, безусловно, нужно смотреть на техническое состояние вагона. И собственник вагонов обязан соблюдать все нормативы, предусмотренные регламентами по проведению плановых видов ремонта», - рассказала Петриченко.

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Напомним, Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала проект приказа, которым Мининфраструктуры собиралось сократить срок эксплуатации грузовых вагонов.

Ранее исполнительный директор Сообщества Европейский железнодорожных и инфраструктурных компаний, объединяющего операторов 71% европейских железных дорог, Либор Лохман заявил, что в Европе возраст железнодорожного вагона не является причиной для его списания и нет понятия "срок эксплуатации вагона", главное - поддерживать его в исправном состоянии.