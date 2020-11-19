Национальное антикоррупционное бюро после решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда по сути полностью проиграло в деле "Роттердам+"

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил эксперт Юрий Корольчук.

"По сути, НАБУ окончательно проиграло дело "Роттердам+", которое, я напомню, еще в конце августа было официально закрыто прокуратурой. Это решение уже прокуратуры подтверждено вердиктом Высшего антикоррупционного суда, который с 17 ноября вступил в законную силу", – отметил эксперт.

Он добавил, что по сути, что на данный момент в истории 4-летнего разбирательств по "Роттердам+" поставлена точка.

"Заявители и инициаторы этого расследования вышли из процесса в самой гуще судебных разбирательств, отозвав свою апелляционную жалобу на решение о закрытии дела. Все это можно объяснить лишь тем, что они осознали слабость собственной позиции и беспочвенность обвинений", – заявил эксперт.

Он подчеркнул, что, по его мнению, формула "Роттердам+" была основана на европейских принципах и полностью соответствовала обязательствам Украины перед международными партнерами по введении прозрачного формульного ценообразования на энергоресурсы.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело "Роттердам+" еще 27 августа 2020 г. из-за отсутствия в нем состава преступления.

Позже это решение поддержал Офис генерального прокурора. Причина – в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершения кем бы то ни было уголовного правонарушения. К такому же выводу пришел и Высший антикоррупционный суд