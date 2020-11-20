Расследование дела «Роттердам+», которое заняло почти 4 года и обошлось бюджету в 100 млн грн, официально закончилось ничем и дело де-юре закрыто за отсутствием доказательств.

Об этом пишет политолог Кирилл Сазонов в своей колонке в издании «Цензор.Нет».

«11 августа 2020 – НАБУ спустя 3,5 года получило результаты комиссионной экспертизы. Она вскрыла сермяжную правду – убытков не было. Вышло очень неудобно. 100 млн потрачено, политические карьеры на деле построены, а убытков не было. В конце месяца прокурор САП Пономаренко – выбрасывает белый флаг. «Позорится в суд – не пойду» и закрывает дело», - пишет политолог.

В дальнейшем действия прокурора, закрывшего дело, дважды подтвердил Высший антикоррупционный суд. А после и Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

«В это время Чумак сокрушительно проигрывает на слушаниях в апелляционной палате ВАКС и в итоге 17 ноября отзывает апелляцию и решение высшей антикоррупционной инстанции вступает в силу – закрытие дела ВАКСом справедливо. Дело Закрыть», - отмечает эксперт.

После, по словам Сазонова, тандем Коломойского-Шабунина добился еще одного, но уже противоположного решения ВАКС об отмене решения прокурора.

«И тут-то сознание украинской правовой системы начало двоиться. 27 октября другая судья ВАКС Оксана Олейник по совместному иску ЦПК (Шабунин) и НЗФ (завод Игоря Коломойского) постановляет: открыть дело. Общий фронт «антикоррупционера» и «олигарха» впервые вышел в медиа-пространство. Еще никогда их дружба не была так крепка и так публична», - отметил политолог.

Все это привело к тому, что медиа и общественность в конец запутались, что в действительности происходит с делом «Роттердам+»: почему утром его закрывают, вечером открывают и проделывают это упреждение по нескольку раз.

При этом Сазонов подчеркнул, однозначно лишь то, что медийно-раздутое дело окончательно лишено каких-либо перспектив, поскольку никаких доказательств за почти 4 года найдено не было.

«Де-юре дело закрыто. Прокурор, который его закрыл и, которого подвергают травли рупоры НАБУ из ЦПК, своего решения не изменит, так как никаких доказательств в деле нет. И даже если дело бы возобновили НАБУ, его тут же приостановит на бессрочный период. По той же причины – доказательств нет», - подытожил Сазонов.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело «Роттердам+» еще 27 августа 2020 г. из-за отсутствия в нем состава преступления.

Позже это решение поддержал Офис генерального прокурора. Причина – в собранных НАБУ материалах нет доказательств вреда от формулы или совершения кем бы то ни было уголовного правонарушения. К такому же выводу пришел и Высший антикоррупционный суд, решение которого вступило в силу 17 ноября.