В перечень приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года, презентованных в среду министром экономического развития Игорем Петрашко на заседании Правительства, вошло "Строительство и обустройство функциональных зон и схем планирования - транспортных путей с размещением автостоянок и объектов общественного обслуживания для проведения финальной части футбольного чемпионата ЕВРО - 2012 на прилегающих территориях НСК "Олимпийский"

Об этом пишет исполнительный директор Украинского института будущего Виктор Андрусив, передает Znaj.ua.

Эксперт отметил, уровень подготовки документа крайне низкий и не выдерживает никакой критики. «Вы не поверите, но перечень инвестпроектов, приоритетных при чем, не имеет ни необходимых сумм расходов, ни этапов реализации, ни ожидаемых результатов ничего. Просто название проекта и кто платит. Такой вот высокий уровень государственной политики. Но чтобы на Кабмине принимали такую откровенную лажу – я вижу в первое. Надо понимать, что для выхода на Кабмин документ проходит 7 кругов вычиток и согласований. И появление данного документа столь низкого качества может означать только одно – государственного управления больше нет».

По словам Виктора Андрусива, анализ документа наводит на мысль, что министр экономического развития вообще не понимает значения слова «инвестиции».

«Вдумайтесь, наш действующий министр экономики не знает значения слова «инвестиция». Это единственный возможный вывод, который можно сделать из таких инвестпроектов»: реконструкция музея запорожского казачества, строительство корпуса областной больницы, международный научный центр «Обсерватория» на горе Поп Иван. Я даже не представляю, как считается RoI для этих впечатляющих инвестиционных проектов. Я убежден, что министр, который считает реконструкцию музея – инвестпроектом, вообще не читал учебник по экономике», - подчеркнул эксперт.

Напомним, на заседании 18 ноября правительство определило 103 приоритетных инвестиционных проекта до 2023 года.

В октябре в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления № 4233 об увольнении Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Авторами законопроекта выступили 16 народных депутатов от партий "Батькивщина", "Слуга народа" и "оппозиционная платформа – за жизнь". Согласно пояснительной записке, за время пребывания Петрашко во главе министерства основные показатели экономики существенно ухудшились, новые рабочие места создавались катастрофически низкими темпами, а уровень безработицы вырос.