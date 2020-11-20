Нестабильная ценовая ситуация на энергорынке стала следствием чрезмерного административного вмешательства в рыночные процессы

Об этом говорится в материале издания «Схемная» прибыль: как трейдеры злоупотребляют недостатками рынка электроэнергии» от журналистов издания «РБК-Украина».

"Когда свободное рыночное ценообразование совместили с жестким ручным регулированием, отдельные игроки рынка, применяя определенные "схемы", смогли получать сверхприбыли через перепродажу электроэнергии на разных сегментах рынка. При этом государственные компании оказались на грани банкротства», - говорится в материале «РБК-Украина».

Одной из причин резких скачков и провалов цен являются как раз искусственные манипуляции, ставшие возможными из-за несовершенного регулирования.

«Манипуляции на рынке электроэнергии – одна из причин, почему отрасль оказалась в таком состоянии, почему происходят малопонятные скачки и провалы цены на энергетических биржах. Финансовый коллапс стал результатом полумер и непрофессиональных решений при внедрении новой модели рынка электроэнергии, и в дальнейшем регулировании», - отмечают журналисты РБК.

Напомним, в середине ноября из-за резкого похолодания существенно выросло потребление электроэнергию с пределах 16%, по сравнению с началом месяца. Из-за задержки с завершением плановых ремонтных работ на энергоблоках АЭС, энергосистема испытала определенный дефицит мощности, что привело к временному росту цен.

Соответственно по сравнению с октябрем, оптовые цены на электроэнергию выросли на 17%.

В Минэнерго заявили, что уже в ближайшее время энергоблоки АЭС получат разрешение Госатомрегулирования на включение в работу и это будет способствовать стабилизации ценовой ситуации на рынке.