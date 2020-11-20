Повышение тарифа на передачу электроэнергии станет катастрофой для транспортной отрасли.

Об этом написал генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак в колонке для The page.

По оценке эксперта, повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к дополнительным расходам транспортных предприятий по меньшей мере 500 млн грн в год. Что, учитывая нынешнюю ситуацию в транспортной отрасли, станет критическим для предприятий.

«По итогам января-сентября 2020 транспортные предприятия уменьшили объем перевозок грузов на 13% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года. Пассажирские перевозки упали на 40% по сравнению с первыми тремя кварталами 2019 года. Как следствие, за 10 месяцев 2020 чистый убыток АО «Укрзализныця» составил 11, 8 млрд грн, тогда как еще год назад была чистая прибыль», - отметил Гусак.

Он обратил внимание, что нынешнее повышение тарифа на передачу электроэнергии уже второе за год, с 1 июля текущего года тариф уже был поднят вдвое. Что в условиях кризиса, вызванного пандемией, по его словам, просто добивает экономику страны. При этом Гусак подчеркнул: от увеличения тарифа пострадают и обычные украинцы, которые вынуждены будут платить повышенные цены, в частности за оказание транспортных услуг.

«Дополнительные расходы понесет не только транспортная отрасль, решение НКРЕКП коснется и конечного потребителя. Повышение цен на передачу электроэнергии увеличит расходы электротранспортных предприятий, и они вынуждены будут поднять тарифы на перевозку. В частности, могут вырасти цены на проезд в электрических видах транспорта: метро, троллейбусах, трамваях», - отметил Гусак.

Напомним, Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила с 1 декабря 2020 на 30% - с 240,23 грн / МВт-час до 312,76 грн / МВт-час.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов «Укрэнерго» на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики. А народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец прогнозирует закрытие шахт в случае роста тарифов на ток.

В свою очередь экономический эксперт Андрей Новак подчеркнул: повышение тарифа на передачу электроэнергии запустит цепную реакцию роста цен на все товары и услуги.