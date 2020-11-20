В 2019 году компания уплатила почти 4 миллиарда гривень налога на землю

Уплата акционерной компанией «Укрзализныця» налога на землю под железнодорожным полотном противоречит европейской практике и ограничивает финансовые возможности предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на результаты аудита украинской экономики, проведенного Кабинетом министров, пишет "Главком".

«Финансовый ресурс «Укрзализныци» дополнительно ограничен из-за нецелевых расходов и неэффективного использования имеющегося потенциала. «Укрзализныця» платит налог на землю под путями, что противоречит европейской практике (уплачено 3,8 млрд грн в 2019 году)», — цитирует пресс-служба выводы Кабмина.

«Укрзализныця» отмечает, что налогообложение земель железнодорожного транспорта ограничивает возможности компании инвестировать в обновление подвижного состава, модернизацию инфраструктуры и сервиса для пассажиров и грузоотправителей.

«Этот налог является дискриминационным по отношению к «Укрзализныце». Кроме железнодорожного, ни один другой вид транспорта его не платит. Также «Укрзализныця» является едва ли не единственной железной дорогой в Европе, которая платит налог на землю», — сказано в сообщении.

Компания предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины, которые бы позволили снизить налоговую нагрузку по земельному налогу.

Также отмечается, что те доходы, которые компания получает от грузового сегмента, ей приходится тратить на покрытие убытков от пассажирских перевозок — в прошлом году они составляли более 12,8 млрд грн.

«А недовыполнение планов капитальных инвестиций, техническая деградация и рост расходов грузовладельцев на привлечение вагонов является последствиями финансового дисбаланса в компании», — сказано в сообщении.

«Укрзализныця»



«Укрзализныця» является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Отмена отчислений



В октябре глава «Укрзализныци» Владимир Жмак сообщил, что отмена отчислений компанией земельного налога и платы в Государственный дорожный фонд, а также сокращение расходов позволили бы компании направить 310 млн долл. на обновление подвижного состава.