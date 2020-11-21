Олигарх Игорь Коломойский на дает иностранным инвесторам в зеленую энергетику работать в Украине

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

«Иностранным инвесторам не дают работать в Украине местные бандиты. Это я про олигарха Игоря Коломойского, который фактически вручную отрезал провода солнечной электростанции, построенной за средства канадцев», - сообщил Гончаренко.

По его словам, в марте этого года Никопольский завод ферросплавов, который принадлежит Игорю Коломойскому, отключил от сети расположенную рядом небольшую солнечную станцию компании TIU Canada без законных для того оснований.

«Олигарху плевать на законы, где четко указан запрет отключать зеленые электростанции от сети без согласия владельца», - отметил Гончаренко.

Как сообщил депутат, сейчас канадцы пытаются в судебном порядке защитить свои интересы и получить возмещение за нанесенный ущерб. И заверил, что депутаты Парламентского межфракционного объединения "Чистая энергия-здоровая окружающая среда", в которую он входит, окажут инвесторам поддержку в борьбе с олигархом.

"Ведь именно для защиты иностранных инвестиций от отечественных бандитов и рейдеров, а также для успешного развития зеленой энергетики в Украине, мы и объединились с депутатами. Поэтому каждый инвестор этого сектора энергетики может рассчитывать на максимальную поддержку с нашей стороны», - сказал Гончаренко.

Как сообщалось, в июле крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% уже с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму долга (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

17 ноября Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министра Дениса Шмыгаля с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину через созданную властью финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.