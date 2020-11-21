Из-за бездействия Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины иностранные поставщики серной кислоты не могут получить Специальную лицензию на импорт ресурса, из-за чего промышленные предприятия оказались на грани остановки

Об этом говорится в письме руководства Запорожкокса к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, пишет Обозреватель.

Министерство экономического развития не только не отменяет квоты на импорт серной кислоты, но и не выдает даже лицензии импортерам в пределах этих квот, что делает невозможными стабильные закупки данного критически необходимого товара. "Отсутствие специальных лицензий исключает их растаможивание, а затем мы не можем использовать эту серную кислоту в производстве. На данный момент остатки ресурса находятся на критически низком уровне. Созданный дефицит грозит остановкой деятельности нашего предприятия, поскольку серная кислота – обязательная составляющая технологического процесса производства", – говорится в письме.

Промышленники требуют от президента срочно вмешаться и прекратить саботаж со стороны Министерства экономического развития. "Во избежание такой ситуации, прошу Вас дать поручение МЭРТ как можно скорее выдать Специальные лицензии импортерам, а также вынести на рассмотрение Межведомственной комиссии по международной торговле вопрос отмены решения МКМТ ("О применении специальных мер относительно импорта в Украину кислоты серной и олеума независимо от страны происхождения и экспорта" от 04.07.2018 года)".

Напомним, с 1 сентября 2018 Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя. В результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка. Это, в свою очередь, привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников. Те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет – купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми, как правило, частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят.

Эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недостаточного обеспечения предприятий-потребителей критически важной для них сырьем, а также создание условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введения квот были построены вокруг государственных предприятий-производителей серной кислоты.

Председатель объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что Игорь Петрашко полностью игнорирует коррупционную схему, которая существует на рынке серной кислоты.