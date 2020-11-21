Представители бизнеса определили свои главные ожидания от Национальной экономической стратегии 2030, работа над разработкой которой сегодня продолжается



«Национальная экономическая стратегия – это способ создать благоприятный бизнес-климат в стране. С начала года у представителей бизнеса состоялось несколько встреч, результатом которых стали проект «Национальной экономической стратегии» и «Экономический аудит Украины». Бизнес имеет надежду, что этот документ будет финализирована и одобрены правительством как базовая экономическая стратегия Украины до 2030 года», - отметил владелец Укр-Китай Комуникейшн Вячеслав Лысенко.



В свою очередь основатель одного из крупнейших ИТ-операторов Украины Intecracy group Юрий Сивицкий отметил, что в национальной экономической стратегии нужно сделать акцент на развитии частно-публичного партнерства и программно-проектного подхода, а после принятия документа ввести эффективный контроль над реализацией документа.



"Бесспорный позитив появления этой стратегии - она объединила ведущие бизнес-ассоциации, которые поверили в модель, предложенную инициативной группой. И важный момент, что мы можем написать идеальную стратегию, но если некому будет отслеживать ее выполнение – это нивелирует всю идею. Поэтому после внедрения этой дорожной карты есть смысл проводить постоянные сессии стратегирования, "сверять часы" – движемся ли мы в том направлении, которое заложили в начале", - считает Сивицкий.



О важности существования такой стратегии акцентировал и председатель ВОО Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе. По его словам представители Ассоциации в течение последних 3 месяцев принимают участие в процессах подготовки стратегии Украины.

«Например, в рабочей группе «Верховенство права» предоставили предложения по имплементации законодательства по созданию БЭБ, и почти все они были отражены в документе. Сегодня, в период карантина, крайне нужна именно пошаговая инструкция: что должно сделать правительство, чтобы экономика страны не скатилась обратно так, что восстанавливать ее придется в течение многих лет, чтобы не потерять тот потенциал материальных и трудовых ресурсов, которые страна имеет сейчас», - говорит Катамадзе.

Напомним, презентация экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года состоялась 6 ноября. Как отметил Денис Шмыгаль, аудит и экономические векторы станут основой для разработки Национальной экономической стратегии 2030», которая будет презентована позже. Задача правительства презентовать аудит и векторы экономического развития поставил президент Владимир Зеленский во время своего ежегодного послания к парламенту две недели назад.