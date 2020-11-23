Компания «Анвитрейд» (Wexler Group) выиграла тендер «Укрзализныци» на поставку дизельного топлива по цене в порту Роттердам плюс 35 долларов на тонне

Об этом пишет сайт enkorr со ссылкой на ProZorro.

«Анвитрейд» выиграл все три тендера общим объёмом 9000 тонн, предложив цены 19 310 грн/т, 19 364 грн/т и 19 544 грн/т.

По расчетам издания, так называемая фиксированная «грязная» маржа поставщика, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ в порту Роттердам (FOB Rotterdam) составит от 28 до $35/т.

Издание отмечает, что это «грязная» маржа, помимо чистого заработка компаний, включает в себя затраты на доставку топлива в Украину, страховку и прочие расходы.

Напомним, в начале ноября «Укразализныця» покупала у того же «Анвитрейда» дизтопливо с премией +$27 к цене в порту Роттердама.

Напомним, в ноябре «Укрзализныця» объявила тендер на 26165 тонн угля по цене «Роттердам+$50/т».

Формульный подход с использованием цен в европейских биржевых площадках используется в Украине для расчета стоимости газа для населения. С февраля по июль 2020 года это была т. н. формула «Амстердам плюс» – цена на хабе ТТF в Нидерландах плюс доставка в Украину.

Также в 2016-2019 гг. действовала формула «Роттердам+» для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей.

Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.