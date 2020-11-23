Западный и Центральный апелляционные хозяйственные суды признали незаконными и необоснованными требования НЭК «Укрэнерго» к компаниям «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Павлоградуголь» об уплате незаконного тарифа на передачу электроэнергии при экспорте

Решения судов вступили в силу 3 и 5 ноября соответственно и обнародованы в Едином госреестре судебных решений .

Суды отклонили необоснованные претензии НЭК «Укрэнерго» к «ДТЭК Западэнерго» на 425,8 млн грн и к «ДТЭК Павлоградуголь» на 85,3 млн грн.

Ранее суд признал незаконным и отменил февральское постановление НКРЭКУ, которым, вопреки европейским правилам, вводилась плата за передачу электроэнергию при ее эксперте.

Это решение вступило в законную силу 21 октября 2020 г. Соответственно все начисления платы за эксперт также признаны незаконными.

Одним из главных аргументов для суда было несоответствие решения НКРЭКУ европейским правилам и нормам, которые Украина обязалась имплементировать.

Еще в мае 2020 г. Энергосообщество официально сообщило, что взимание тарифа на передачу противоречит договору об Энергетическом сообществе и Соглашению об ассоциации.

Напомним, иск против НКРЭКУ в отношении этой нормы подавала группа ДТЭК, которая является крупнейшим экспортёром электроэнергии из Украины в ЕС. Против необоснованной платы выступила также группа НАК «Нафтогаз Украины», занимающаяся экспортом электроэнергии АЭС в Беларусь.

В ноябре против введения тарифа на передачу электроэнергии категорически выступила Европейская бизнес-ассоциация (EBA). Ассоциация призвала депутатов не поддерживать законопроект, устанавливающий плату за передачу при экспорте электроэнергии как такой, что противоречит законодательству ЕС и может иметь негативное влияние на отечественную энергетику.