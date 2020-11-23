Сумма исков к ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок") от производителей "зеленой" электроэнергии, с которыми Украина не рассчитывается за ранее произведенную зеленую электроэнергию, уже почти достигает 1 млрд грн

Об этом сообщил директор Ассоциации солнечной энергетики Украины (АСЭУ) Артем Семенишин.

"Исков к "ГарПоку" от солнечных, ветровых и биоэнергетических компаний уже подано до 1 млрд грн. Одновременно мы говорим о перспективе международных арбитражей, и здесь суммы будут измеряться уже несколькими миллиардами евро", – сказал Семенишин.

Он отметил, что долг "ГарПока" перед производителями из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) достиг 25 млрд грн, а вопрос с его погашением не решается.

"Несмотря на обязательства правительства по меморандуму с инвесторами, предусматривающие, в частности, погашение 40% долга на 1 августа до конца года, источники его погашения так и не определены", – отметил директор АСЭУ.

Он также обратил внимание, что в проекте бюджета на 2021 год не заложены средства на оплату "зеленой" электроэнергии, как это предусмотрено законом №810-IX об условиях поддержки ВИЭ-генерации.

"Архитектура 2020 года по расчетам с "зелеными" будет повторяться в 2021 году. Правительство не предпринимает необходимых мер для решения вопросов. Отрасль осталась без поддержки", – подчеркнул Семенишин, отметив в этом контексте затягивание с проведением "зеленых" аукционов как одного из механизмов такой поддержки.

При этом глава АСЭУ отметил, что различные обращения к правительству касательно погашения задолженности перед ВИЭ-генерацией, в том числе от профильных ассоциаций, бизнес-объединений и послов стран, чьи инвесторы представлены в Украине, не дают должного результата.

"Фидбек очень слабый. Некоторые инициативы внедряются, но глобально вопрос не решается", – сказал он, выразив мнение, что "наши призывы не принимаются во внимание с политической точки зрения, а не с экономической".

Как сообщалось, в июле крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22400000000 грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го.

Закон предусматривает, что 20% производства зеленой электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

17 ноября Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в том числе речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Дениса шныряли с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 600 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отказывать инвесторов от вложений в Украину через созданную властями финансовую кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.